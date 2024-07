Mohlo by se zdát, že za syndromem zlomeného srdce stojí nešťastná láska, ale jedná se o něco úplně jiného. Mnoho žen je totiž až příliš obětavých. Blaho ostatních je pro ně důležitější než to vlastní. Snaží se dělat ze sebe super-ženy, ale nakonec zůstávají samy zlomené a nepochopené.

Zemřít na zlomené srdce nehrozí pouze pohádkovým hrdinům. Pokud si toho berete na sebe víc, než unesete, hrozí vám totiž přesně toto. Jedná se o stav, kdy žena potlačuje vlastní potřeby, emoce, a přeceňuje svojí síly.

„Říká se tomu stresová kardiomyopatie a jde o syndrom, který vede k dočasnému oslabení srdečního svalu,“ objasnila kardioložka Sandy Charles, ředitelka Novant Womenʼs Heart Center v Severní Karolíně.

Spouštěčem nového srdečního onemocnění je velká míra emočního a fyzického stresu. Pacientů je čím dál víc. Může za to dnešní náročná doba a vysoká očekávání na výkon. Ženy mají pocit, že musí samy zvládat úplně všechno.

Syndrom zlomeného srdce

V devadesátých letech byl poprvé popsán syndrom, který způsobuje nadměrný stres. Člověk v životě tolik „tlačí na pilu“, že z toho vnitřně vyhoří. Podle odborníků se situace zhoršila s příchodem Covid- 19. Lidé se dostali ještě do většího stresu kvůli strachu.

Super–ženy

Onemocnění postihuje především zdravé ženy. „Asi 80 procent případů syndromu zlomeného srdce se vyskytuje u žen – ve středním až starším věku,“ sdělila doktorka Sandy Charles. Super-ženy jsou zpravidla tvrdě pracující matky, které se snaží zajistit své děti a chod domácnosti. Všechno chtějí zvládnout na sto procent.

„Tyto ženy samy sebe a své zdraví staví na druhé místo za zdraví ostatních. To je důležité zdůraznit, protože emocionální stres, který cítíte, může ve skutečnosti fyzicky ovlivnit funkci vašeho srdce,“ varuje před vážným zdravotním problémem lékařka.

„Srdeční choroby jsou hlavním zabijákem žen všech věkových kategorií, včetně teenagerů. Takže je to opravdu něco, co je třeba řešit,“ tvrdí Dr. Noel Bairey Merz, ředitelka Barbra Streisand Heart Center v Los Angeles.

Za poslední desetiletí vzrostl počet pacientů se syndromem zlomeného srdce desetkrát. To je alarmující. Navíc postihuje čím dál mladší ženy. Spouštěčem může být emoční šok nebo přílišné fyzické vypětí. Rozjet tento syndrom může i tragická událost.

Jak jste na tom vy?

1.) Máte někdy pocit, že se o vás pokouší infarkt?

2.) Často se nemůžete nadechnout?

3.) Cítíte tlak na hrudi?

4.) Třesou se vám ruce nebo máte vnitřní třes?

5.) Jste slabá jako moucha?



„Je to jiné než infarkt, ale může se to projevovat podobným způsobem,“ vysvětluje Sandy Charles. „Zatímco někteří mohou cítit bolest na hrudi, jiní ne. U spousty žen je to jen dušnost, neschopnost vykonávat fyzické aktivity, na které jsou zvyklé, někdy mdloby nebo pocit velké závratě, nízký krevní tlak. Dalšími příznaky jsou poruchy trávení, nevolnost a zvracení nebo neobvyklý srdeční rytmus.““

Léčba

Pokud u sebe pozorujete jeden či několik příznaků, vyhledejte lékaře. Je důležité si především problém uvědomit a začít svůj život měnit. Uberte povinnosti, dopřejte se čas na relaxaci, provádějte dechová cvičení a meditujte. Vynikající je na jóga.



Zdroj: www.essence.com, www.kardiochirurgie.cz