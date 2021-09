Neobratný ruský zabiják T-35: Obří tank byl smrtící pastí pro vojáky uvnitř

Tank T-35

Foto: Profimedia.CZ

V roce 1930 Velká Británie přivítala Chalepského komisi ze Sovětského svazu, která měla zájem o koupi tanků a licencí na jejich výrobu. Mezi vozy, jež padly komisi do oka, byl i pětivěžový A1E1 Independent vyrobený v roce 1926 v jediném exempláři. Podle jeho vzoru byl do dvou let sestrojen prototyp obřího kolosu T-35.