Kdo je tajemná láska Lucie Borhyové? O 10 let mladšího partnera střeží jako oko v hlavě. Je to krasavec!

Externí autor 15. 12. 2024

Lucie Borhyová (46) patří mezi moderátorské stálice TV Nova a má za sebou roky tvrdé dřiny. V profesním životě doslova září. Za to v soukromém má velkou smůlu na muže. Už několikrát to vypadalo, že trefila na toho pravého, ale nebylo tomu tak. Nyní randí s o 10 let mladším partnerem.

Za velkým úsměvem je skrytá bolest Moderátorka Lucie Borhyová je vždy dobře naladěná a rozdává úsměvy od ucha k uchu. Jako naprostá profesionálka na sobě nenechá znát sebemenší splín. Dokázala se vypracovat z pomocné redaktorky zpravodajství na moderátorku večerních zpráv a jejím parťákem se stal Rey Koranteng. Oba dva si perfektně sedli a dodnes tvoří nerozlučnou moderátorskou dvojici. Zatímco v profesním životě Lucie Borhyová boduje, v tom osobním je to poněkud složitější. Půvabná a inteligentníLucie neměla v lásce příliš štěstí. Její první velkou láskou byl podnikatel Alan Babický. Dali se dohromady v době, kdy Lucie prorazila v Televizních novinách. Působili doslova jako reklama na dokonalý pár a jejich láska jim vydržela devět let. Dlouho se šuškalo o tom, že by se mohla konat svatba. Proto bylo pro všechny šokem, když se z ničeho nic rozešli a navíc ani jeden o rozchodu nechtěl mluvit. Spekulovalo se o tom, že Babický měl mít krátký románek s kolegyní Borhyové Michaelou Ochotskou. Její další byl legendární hokejista Jaromír Jágr. Jejich románek ale trval pouhé dva měsíce a žádná velká láska se nekonala. Jaromír odletěl zpět do zámoří a Lucie zůstala v Česku opět sama. Magazín Jak se pomstít svému dítěti: Toto jsou nejsměšnější jména, která v Česku dali rodiče dětem video Snila o velké a úplné rodině Velkou láskou a také velkým zklamáním pro Lucii Borhyovou byl řecký podnikatel Nico Papadakis. Moderátorka tomuto vztahu věřila skutečně hodně a doufala ve velkou šťastnou rodinu. S Nicem otěhotněla, ale i tento vztah se ubíral jiným směrem, než by si půvabná moderátorka přála. Nico se s Lucií rozešel ještě předtím, než porodila jejich společného syna Lucase. Není divu, že na nějaký čas si potřebovala od mužů odpočinout. Pak se ale v jejím životě objevil kolega Michal Hrdlička. Nějakou dobu patřili mezi jeden z nejhezčích párů českého šoubyznysu. Tehdy se psal rok 2013 a vše působilo zalité sluncem. O rok později v roce 2014 se jim narodila rozkošná dcera Linda a nic nenasvědčovalo tomu, že by se měl blížit konec. Opak byl ale pravdou. V roce 2015 došlo na rozchod, za kterým měly být dle spekulací Hrdličkovy nevěry. Ani jeden se ale o důvodu konci vztahu nikdy nechtěl bavit. Následující období pro Lucii vůbec nebylo jednoduché. Naštěstí má kolem sebe rodinu. V těžkých chvílích jí byli oporou rodiče, na které se mohla za všech okolností spolehnout. O 10 let mladšího partnera neukazuje Po všech milostných eskapádách se Lucie Borhyová rozhodla, že si své soukromí bude střežit. Zamilovala se do o deset let mladšího partnera Michala Smečky. Na veřejnosti nebo společenských akcích se ale po jeho boku neukazuje. Magazín Toto znamení se v zimě octne pod ochranou vesmíru: Čekej božskou pomoc a splnění přání na jaro 2025! „S partnerem nechodíme na společenské akce, kde jsou média. Rozhodli jsme se, že si náš vztah ponecháme pro sebe. Máme spoustu hezkých fotek, protože se fotíme docela často na různých výletech. Tak ze společenských akcí fotky nepotřebujeme. A přítel je z úplně jiné profese. Já s ním také nechodím k soudu," řekla Lucie s tím, že její partner je právník. Bude to tentokrát ten pravý? Nezbývá než krásné Lucii popřát, aby měl její vztah konečně šťastný konec a se svým partnerem si mohli říct „ano". „Vždy se mi líbila představa svatby v zahraničí, taková ta romantická. Jít na pláži bosa, mít rozevláté šaty, vítr ve vlasech," podělila se o to, jak by měl vypadat její vysněný svatební den oblíbená moderátorka Lucie Borhyová. Zdroje: Pro Ženy.cz, Blesk.cz

