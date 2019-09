Tajemné pozadí 11. září: Byl teroristický útok jen zástěrkou pojistného podvodu?

Čas letí jako splašený. Uplynulo už 18 let od okamžiku, kdy svět shrůzou sledoval, jak se dvě věže Světového obchodního centra vNew Yorku po nárazu dopravních letadel hroutí kzemi. Za vše mohli islámští teroristé. Taková je alespoň oficiální verze. Co když to ale bylo jinak?

Do té doby nikdo nevěřil, že je něco takového možné. Symbol Ameriky a celého kapitalistického světa se změnil vobrovský oblak prachu a hromadu sutin. Jedny znejvyšších budov světa za několik vteřin navždy zmizely zpanoramatu Manhattanu. 11. září 2001 svět poznal čisté zlo, kterému padly za oběť téměř tři tisíce lidí. Kdo ho ale měl na svědomí?

Hodní versus zlí

Téměř okamžitě po hrůzných útocích měli všichni jasno. Za vše může islámská teroristická organizace Al-Kájda, vjejímž čele stojí Usáma bin Ládin. Bylo jasné, kdo jsou „ti hodní“ a kdo „ti zlí“, takže „spravedlivý“ hon mohl začít.

Američtí vojáci se vdalších letech vypořádali v Afghánistánu sradikálním Talibánem, v Iráku svrhli Saddáma Husajna a nakonec se jim letos vPákistánu podařilo zabít i samotného Usámu. Údajně. Nezvratný důkaz nikdo nepřinesl. Fotografie mrtvoly zveřejněny nebyly a tělo vojáci kvapně pohřbili kamsi do hlubin moře.

Lidé jako ovečky

Posledních dvě dekády zkrátka měly americké zbrojařské firmy o odbytiště postaráno a USA se bez větších protestů ostatních států vypořádaly se zeměmi, na něž měly už dávno „pifku“ a kde se jen tak mimochodem nacházejí obrovské zásoby plynu a ropy.

A právě tímto směrem se ubírají nejrůznější konspirační teorie, jejichž zastánci jsou skálopevně přesvědčeni, že vútocích z11. září prsty sami Američané.

Válka je pro drtivou většinu lidí špatná, ale pro úzký okruh vyvolených je úžasným zdrojem bohatství a moci. Ve válce je totiž možné to, co by vběžném životě neprošlo. Jedna konspirační teorie proto mluví o tom, že útoky měly vystrašit obyvatelstvo do té míry, aby bylo poslušnější, ovladatelnější a snáze souhlasilo se zvýšením nákladů na zbrojení a omezením občanských svobod. Jen si vzpomeňte, jak se po celém světě po 11. září zpřísnily kontroly na letištích, lidé jsou doslova svlékáni do naha speciálními skenery, sledováni na každém kroku, zavádějí se biometrické pasy a tajné služby mají mnohem větší pravomoci. To vše se oficiálně děje kvůli „hrozbě terorismu“ a zajištění „většího bezpečí“.

Zahlazování stop