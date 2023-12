Externí autor 31. 12. 2023 11:55 clock 2 minuty video

Obraz Mona Lisa od italského umělce Leonarda da Vinciho je bezesporu nejznámějším portrétem, jaký byl kdy namalován. To, jak malba vypadá, ví tedy snad naprosto každý. Jenže o ní zřejmě nevíme vše. Někteří lidé totiž tvrdí, že jsou na obrazu nakresleny i tajemné symboly.

Snad není slavnějšího uměleckého díla, než je obraz Mona Lisa. Ten na počátku 16. století namaloval italský umělec Leonardo da Vinci. Navzdory tomu, nakolik je obraz známý, o jeho původu víme pramálo. I proto se čas od času objeví zprávy od různých historiků, kteří věří, že přišli na něco nového a přiblížili se tak odhalení tajemství tohoto veledíla.

Zdroj: Youtube

Chytře skryté symboly

Amatérský malíř a grafik Ron Piccirillo tvrdí, že si na obrazu všiml několika skrytých symbolů. Podle něj da Vinci nenamaloval jen portrét ženy, ale do svého díla zakomponoval i další obrazy. Piccirillo uvádí, že se na obrazu nachází také medvěd, opice a lev.

Aby je člověk spatřil, je prý třeba obraz otočit o devadesát stupňů a zapojit fantazii. Zvířata se mají nacházet v krajině za ženinou hlavou. Své tvrzení se umělec snaží podložit tím, že zkoumal deníky Leonarda da Vinciho, ve kterých malíř často zvířata zmiňoval.

Pouhý výplod fantazie?

Různí experti na umění ale tvrzení amatérského malíře považují za holý nesmysl. „Myšlenka, že bychom obraz měli obracet vzhůru nohama nebo na bok kvůli neznámé zprávě, se mi zdá pouhou osobní posedlostí tajemnem,” řekla ke skrytým symbolům profesorka dějin umění z Brown University Evelyn Lincoln.

Podle ní je také třeba být při čtení z da Vinciho deníků velmi obezřetný. Spisy totiž podle mnohých vůbec da Vinci nenapsal, ale byly uměle vytvořeny až po jeho smrti.

Kdo je žena na obraze?

Snad největší otázkou, která se ale v souvislosti s dílem Mona Lisa řeší, je původ ženy, již da Vinci zvěčnil. O tom se už dlouhá léta vedou nekonečné diskuze a odborníci se snaží najít odpověď.

O to se snažil i historik Silvano Vinceti, který stejně jako Piccorillo taktéž údajně viděl na obraze skryté symboly. Ne však zvířata, ale písmena. Konkrétně písmena L a V v pravém oku ženy a písmena C, E či B v levém oku. Podle Vincetiho jde o jakousi skrytou zprávu, kterou da Vinci v obrazu zanechal, pravděpodobně o iniciály ženy, která je na slavném obrazu namalovaná. To se ale taktéž dosud nepotvrdilo.

Zdroje: lidovky.cz, abcnews.go.com, dailymail.co.uk