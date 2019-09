Smutný osud Pavla Kříže: Natáčení čtvrtého dílu Básníků zavinilo osobní tragédii

Když v roce 1987 Pavel Kříž emigroval do Kanady, domníval se, že se už do rodné vlasti nikdy nepodívá. Nemohl tušit, že se za dva roky otevřou hranice a režisér Dušan Klein ani filmoví diváci se nebudou chtít vzdát svého veršujícího medika Štěpána Šafránka. Nechal se přemlouvat dlouho, ale nakonec svolil k dalšímu natáčení.

Pavel Kříž si v zámoří splnil životní sen. V komunistickém Československu nemohl z politických důvodů studovat ani gymnázium, natož aby ho přijali na vysněnou medicínu. V Kanadě se konečně mohl přihlásit na univerzitu a vystudoval psychoterapii. S novou kvalifikací pak získal místo v domě pro seniory.

Z filmového Štěpána Šafránka se tak stal zdravotník i ve skutečném životě. V lásce ho však na rozdíl od fiktivní postavy potkalo štěstí: jeho životní partnerkou a manželkou se stala filmová animátorka Bonnie Glover, se kterou žije dodnes.

O jejich společném životě v Kanadě nicméně mnoho informací do médií neprosakuje. Přesněji řečeno, neví se o něm vůbec nic. Bonnie s Křížem přicestovala do Prahy v roce 1993, kdy se herec rozhodl vyhovět naléhání režiséra Kleina, aby natočil pokračování slavné básnické trilogie. Cesta jí ale moc radosti nepřinesla - v té době totiž byla těhotná, už dokonce i věděla, že čeká holčičku. Při mezipřistání ve Frankfurtu se jí udělalo nevolno a dítě potratila. Pro oba nastávající rodiče to byla velká rána a mrzelo to i režiséra, který si Křížův návrat vydupal.

Po této tragédii se Pavel Kříž stáhl do sebe a přestal novinářům cokoli sdělovat o svém soukromí. Psalo se, že jeho manželka žije v Praze s ním a stala se ženou v domácnosti. Pro úspěšnou animátorku, která ani zpočátku neznala místní řeč, to však nemohl být život snů. Když viděla, že se jejímu manželovi sypou další filmové nabídky a pobyt v Čechách nebude jen krátkodobým výletem, přesunula se zpátky do Kanady.

Kříž od té doby pendluje mezi Prahou a Vancouverem. Když se už uvolí poskytnout rozhovor, na jeho druhý domov se ho nikdo nesmí ptát. "Nemluvím o části života, která se týká Kanady. Chráním si ji, protože to je to nejcennější, co mám," prohlásil. Své rodině prý dal slib, že o ní nic neprozradí.

Dodnes není jisté, zda tou "rodinou" myslí jen svou manželku a její matku, nebo také potomky, jejichž existenci přísně tají. Je možné, že se s Bonnie po potratu pokusili o další dítě a konečně to vyšlo? Sám Pavel Kříž na podobné otázky odpovídá jen tajemným úsměvem…