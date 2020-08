Záhada hradu Svojanov: Skutečně stařena na starém obraze otvírá a zavírá oči?

V naší zemi máme plno historických míst opředených rouškou tajemství. Mezi ty se řadí i gotický hrad Svojanov, který je spojený s častými paranormálními úkazy. Co všechno se na hradě dělo a stále děje? Nachází se zde opravdu obraz, který zavírá a otevírá oči?

Mezi jednu z děsivých věcí spojovaných s hradem Svojanov patří fakt, že v jeho blízkosti nalezlo nezvykle velké množství lidských kostí. Ve většině případů se jednalo o kostry zazděných lidí. Našli se mimo jiné pozůstatky mimořádně velkého muže, který se prý chtěl nechat dobrovolně vsadit do zdi, aby pomohl hradu s ochranou proti nezvaným návštěvníkům. Ve zdech bylo dle pověstí zazděno také velké množství žen.

Zvláštní je, že ty nejtragičtější události byly spojeny se jménem Kateřina. První zazděnou Kateřinou byla vdova po majiteli hradu Bohuslavovi Zárubovi. Našla si nového muže, který ji ale nemiloval tak, jak se dalo očekávat. Zanedlouho ji vyměnil za jinou ženu z bohatější rodiny a Kateřiny se zbavil tím, že ji zavřel do sklepení a nechtěl k ní nikoho pouštět. Po několika dnech šel svou manželku zkontrolovat, bohužel místo ní už našel jen mrtvolu se šíleným výrazem. Nenapadlo ho tak nic jiného, než ji nechat zazdít do mohutných zdí hradu. Mrtvá Kateřina se mu poté ukazovala každý den ve snech. Po nějaké době to nevydržel a zešílel. Další Kateřina, která zde zemřela bolestivou smrtí, byla manželka Mikuláše Trčky z Lípy. Ten jí dal zazdít kvůli její údajné nevěře. Do třetice všeho zlého v tomto hradu zemřela malá dcera nových majitelů Svojanova, také Kateřina. Spadla z lešení a zanechala po sobě jen krvavý otisk na stěně. Ten už dnes není vidět, jelikož je zakryt velkou skříní. Nejenom její utrpení je tak navždy uchováno ve zdech této pevnosti.

Při návštěvě Svojanova má mnoho návštěvníků špatný a nepříjemný pocit, vidí stíny procházejících se postav, či slyší kroky za zavřenými dveřmi pokojů. Několikrát byl z nedalekého lesa také slyšen dětský pláč. Před dávnými časy byla prý objevena tajná chodba, při jejím odkrývání byli ale všichni dělníci zabiti. Poté byla z bezpečnostních důvodů zasypána. Senzibilové a citlivější lidé zde ale negativní energii cítí stále.

Mezi jednu z nejpodivnějších věcí na hradě patří bezesporu obraz staré ženy, který podle svědků v průběhu let otevírá a zavírá oči. Podvrh či přemalování zároveň není možné, jelikož je obraz chráněn sklem a rám i s uzávěry po stranách obrazu nebyly porušeny. Jediné vysvětlení tohoto úkazu tkví v původním snímku z doby před rokem 2009. Ten totiž mohl někdo vyfotit, předělat a ukazovat pak už jako podvrh. Nevíme teda zcela jistě, jestli měla stařenka opravdu původně otevřené oči, nebo to byla práce šikovného podvodníka. Jisté je to, že hrad Svojanov patří mezi nejděsivější místa v naší zemi a zároveň je jedním z míst s největší koncentrací paranormálních jevů. V každém případě můžete hrad sami navštívit a přesvědčit se na vlastní kůži o jeho tajemné energii. Měli byste si ale pospíšit, hrad už změny počasí těžko snáší. Část jeho hradeb se na konci června letošního roku propadla a neví se, jak dlouho bude gotická pevnost ještě stát.