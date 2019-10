Ten svetr si nesvlíkej: Vladyka se zamiloval do Bydžovské i ve skutečnosti

Motiv dopisu o nemanželském dítěti, který kdosi omylem zašle nesprávné paní Novákové, zní sám o sobě banálně, ale když se do situace vloží trio Janžurová, Zázvorková a Nárožný, hned je jasné, že se nebudeme nudit. Díky tomu je komedie z roku 1980 Ten svetr si nesvlíkej dodnes televizním evergreenem.

Dceru Ivy Janžurové ve filmu ztvárnila tehdy sotva dvacetiletá Zuzana Bydžovská a jejího přítele si zahrál jen o dva roky starší Miroslav Vladyka. Mladí herci se do sebe zakoukali i mimo kameru a přestože se to snažili před všemi utajit, členové štábu je tu a tam přistihli, jak se drží za ruce. Když se jich někdo zeptal, jak to mezi sebou mají, všechno popřeli a tvrdili, že jsou jen kamarádi.

O pár let později se Vladyka zamiloval pro změnu do Veroniky Žilkové, když s ní natáčel seriál My všichni školou povinní. Tenkrát prý ale opravdu zůstalo jen u platonického obdivu.

Tajnůstkářství Vladykovi vydrželo celý život. O svých vztazích nerad hovoří a partnerky nikdy do společnosti moc nevodil. Médiím málem unikl i jeho rozvod s manželkou Kateřinou, k němuž došlo zřejmě v roce 2006. Novou přítelkyni pak tajil šest let, než se s ní odvážil vyjít mezi lidi.

Mnoho toho na sebe neprozrazuje ani Bydžovská. Známa jsou jen jména jejích bývalých partnerů Jaroslava Pružince a Miroslava Etzlera. Druhý jmenovaný jí zasadil tvrdou ránu, když ji opustil kvůli kolegyni Vilmě Cibulkové. Zuzana se z rozchodu těžce vzpamatovávala, a dokonce se jednou rozplakala přímo na pódiu, když Jan Kačer při křtu své knihy předčítal řádky o přátelství a věrnosti. "Každý člověk by měl mít pocit, že pro někoho něco znamená, že má smysl," míní herečka. Přestože neměla štěstí v lásce, hezký vztah udržuje se svými dvěma dětmi, které vychovala téměř sama. Pro ně tedy určitě její život smysl má, a to významný.