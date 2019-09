Smutné Tajemství Slávky Budínové: Karel Höger zapříčinil v jejím životě tragédii

Divadlem se nesla jako velká hvězda, ale muži se jí trochu báli, protože byla panovačná, rázná a uměla se vztekat. Slávka Budínová zakotvila v trvalém vztahu až po padesátce. Nikdy toho ale nelitovala.

Z nouze herečkou

Herecké vlohy Slávka zdědila po své mamince, která byla nadšenou ochotnicí. Otec si však přál, aby si zvolila řádné povolání, a tak nastoupila na obchodní akademii. Studium přerušila válka a mladé dívce hrozily nucené práce. Před těmi ji paradoxně zachránilo právě divadlo: ostravská herečka Marie Rýdlová nabídla Slávce místo elévky, a budoucí hvězda mohla odstartovat.

Ze začátku se jí však příliš nedařilo; režiséři ji obsazovali do rolí naivních dívek, a to Slávce vyloženě nesedělo. Svůj potenciál plně projevila až v 60. letech na prknech pražského Divadla E. F. Buriana. V té době se Slávce začaly hrnout také filmové a televizní nabídky a její temperament nezůstal nepovšimnut.

Utajené těhotenství

Její aristokratická noblesa a hvězdné manýry popouzely divadelní kolegy, u kterých si vysloužila přezdívku "malostranská hraběnka". Josef Větrovec jí prý říkal rovnou "carevna". Slávka Budínová se tím však nenechala rozhodit: svůj život žila naplno a nehodlala se usadit, nikdy ji ani nenapadlo, že by se vdala a měla děti. Jedním z jejích milenců byl Karel Höger, se kterým údajně otěhotněla. Protože ale nechtěla přerušit rozjetou kariéru a Höger byl beztak zadaný, rozhodla se pro potrat a zůstala bezdětná.

Pomyslný princ na bílém koni si pro ni přijel ve chvíli, kdy už to ani nečekala; překročila už padesátku, když se do ní vážně zamiloval režisér Ivo Toman. Během natáčení filmu Ve znamení Tyrkysové hory, které probíhalo v Mongolsku, ji požádal o ruku.

Manželé pak spolu žili ve starobylém domě na Klárově, sbírali starožitnosti, chovali psy a jezdili na houbařské výlety.

Hříchy odpuštěny

Po Tomanově smrti v roce 1994 herečka ztrácela vůli k životu. Propadla alkoholu a kvůli závislosti se už nemohla věnovat ani divadlu. Na sklonku života trpěla řadou chorob, ale hospitalizaci v nemocnici odmítala, protože by jí tam lékaři nedovolili dát si štamprličku. Skonala krátce před povodněmi v roce 2002 ve věku 78 let. Na poslední dny se nechala převézt do nemocnice, kde dokonce přijala kněze. Ten ji zde pokřtil a sdělil jí, že její hříchy jsou tímto smazány. "To jsem ráda," řekla prý herečka. "Já jich mám!"

Po Slávčině smrti se rozhořel spor o dědictví domu na Klárově a sbírky cenných starožitností. Herečka vše odkázala rodinnému příteli, starožitníkovi Rudolfu Příhodovi. S tím se nechtěli smířit její příbuzní a závěť napadli u soudu. Ten jejich stížnost odmítl, a tak se pan Příhoda stal právoplatným dědicem a pražský dům prodal jistému výrobci alkoholických nápojů za 60 milionů Kč.