Uvnitř pyramidy v Gíze se našly dvě tajné komory: Vědci se k nim snaží dostat

Velká pyramida v Gíze

Je to jeden ze sedmi divů světa. Chufuova pyramida v Gíze, stará asi 4500 let, nepřestává fascinovat laickou i odbornou veřejnost. Je největší pyramidou v Egyptě a největší známou kamennou stavbou starověku. Díky moderním technologiím postupně odhaluje svá tajemství.

Celý pyramidový komplex, kterému Velká pyramida dominuje, je jedním z archeologicky nejzkoumanějších artefaktů na světě. Koluje kolem něj řada tajemství a legend, jež se vědci z celého světa snaží logicky vysvětlit. Využívají k tomu nejmodernější vynálezy.

„Vnitřní prostory pyramidy jsou mimořádně rozlehlé," říká egyptolog Ladislav Bareš. „Původní vstup vedl do skalního podloží, kde byla vybudována nejstarší pohřební místnost. Ta byla později opuštěna a další chodby směřovaly jen nahoru." Uprostřed stavby se tak nachází Královnina komora a Velká galerie, největší pokoj, který lze nalézt v jakékoliv egyptské pyramidě. Je 8,5 metru vysoký, 47 metrů dlouhý a stoupá v úhlu 26 stupňů do Královské pohřební komory.

Tajné komory pyramidy v Gíze

„K čemu místnosti sloužily se netuší. V celé pyramidě se totiž nenašly žádné poklady. Jen v jednom z kanálů ležela malá kamenná kulička a další předmět," říká egyptolog. Naději proto vědci vkládali do dalších prostor, do kterých se lupiči ani návštěvníci kdysi veřejně přístupné pyramidy, nemohli dostat. V roce 2002 tak do šachty široké i vysoké pouhých dvacet centimetrů vjelo robotické vozítko Pyramid Rover.

Robot zkoumal tunel, na jehož konci byla vápenná deska s dvěma měděnými hroty. Tu provrtal a dostal se do dutiny, uzavřené dalším kamenným blokem. Ten možná fungoval na principu padacích dveří. „Celé to uspořádání je velice pozoruhodné. Spekulovalo se, že mohlo jít o vstup do dalších místností, kde by se mohly nacházet dávné poklady faraóna. Nic se ale nenašlo," krčí rameny Bareš.

Odborníci ale neztratili naději a odhalili další dvě skryté místnosti. K průzkumu využili přístroj, který kolem sebe vysílá miony, částice 207krát hmotnější než elektrony. Díky své váze umí projít stovkami metrů kamene, aniž by byly absorbovány. Dokáží tak doslova naskenovat prostor, jímž procházejí.

Cheopsova tajemná komnata

Citlivé mionové detektory odhalily dvě komory nacházející se těsně nad Velkou galerií. „Zatím nevíme, zda jsou horizontální nebo nakloněné a jestli ukrývají nějaké poklady," řekl fyzik Mehdi Tayoubi z týmu ScanPyramids. „Přesně ale kopírují místnost pod sebou."

Zatím nikdo netuší, k čemu dutiny sloužily. Mohlo by jít o další pohřební komoru nebo například sklad. „Nejlogičtější je ale hypotéza, že jde o prostory, které stavitelé vybudovali, aby zabránili zřícení tak mohutné stavby," vysvětluje archeolog Mark Lehner. Vědci již přišli s nápadem, jak tajemné komnaty prozkoumat. Do stropu Velké galerie plánují vyvrtat 3 cm dírku, jíž projde robotické vozítko nebo dron. Takový zásah však budou muset schválit egyptské úřady.

