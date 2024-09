Externí autor 25. 9. 2024 clock 5 minut gallery

Alzheimerova choroba je strašákem dnešní doby. Podívejte se, jak dokáže změnit člověka a co můžete udělat na podporu prevence. Neuroložka také prozradila, jaké jsou prvotní příznaky této nevyléčitelné nemoci.

V první řadě je třeba říci, že Alzheimerova choroba nenávratně ničí paměť a schopnost myšlení. Lidé postižení touto nemocí přestávají být sami sebou. Jejich okolí pak často mluví o změně k podivnému, mnohdy překvapivému chování.

O dvacet let dříve

„Je to strašná nemoc, která nám pomalu bere to, kým jsme,“ říká neuroložka Dr. Anna Filípek-Gliszczyńska pro portál Medonet. „Nástup je zákeřný, protože mozek se začíná měnit i 20 let předtím, než se objeví nějaké příznaky. Nakonec je poškození odhalí právě chování pacienta. Signál je vždy stejný, ale není tak snadné jej detekovat.“

Co se děje s člověkem v počátcích této choroby, jak ho později nemoc změní a co se děje v konečné fázi? Podívejte se…

Problémy s ovládáním běžných přístrojů

Změny chování u Alzheimerovy choroby vyplývají z působení patologických proteinů v mozku. Jsou to proteiny β-amyloid a tau, které ničí neurony a hromadí se uvnitř a kolem nich. Proč se tak děje, je ale zatím záhadou.

Podle neuroložky Anny Filípek-Gliszczyńské začínají mít postižení lidé v raném stádiu problémy s ovládáním televize. Nejsou schopni se naučit zacházet s novým telefonem, pračkou nebo myčkou nádobí.

V takzvané střední fázi může pacient přestat poznávat sám sebe v zrcadle. „S osobou na druhé straně vede dlouhé hovory, nebo se na ni usmívá,“ dodává neuroložka Filípek-Gliszczyńska.

Když selhává krátkodobá paměť

Potíže s krátkodobou pamětí znamenají, že si pacient pamatuje události ze své minulosti, ale má potíže si vybavit, co se děje v aktuálním čase. Například zapomíná na termíny, schůzky, něco si domluví a vzápětí to zapomene.

Někdy se ptá několikrát na jednu a tu samou věc nebo stále dokola vypráví jednu a tu samou historku. Patří sem i již zmíněné potíže s novým telefonem, pračkou, dálkovým ovládáním čehokoliv apod. Příznaky jsou velmi namátkové, takže si pacient poměrně dlouho neuvědomí, že něco není v pořádku.

Problémy s pamětí často doprovází poruchy nálady. U některých pacientů to může být smutek, u jiných podrážděnost. Objevit se může ale i agrese, která není důsledkem nemoci samotné, jako spíš obranným nástrojem pacienta. Takto se brání, když na něj okolí křičí, že se na něco ptá po sté.

Jak dlouho tohle rané stádium trvá, nelze zobecnit, protože se jedná o individuální proces, který závisí na mnoha faktorech. Obecně ale lze počítat s pár měsíci nebo rokem.

Další fáze

Ta vychází z šíření patologického procesu do dalších částí mozku. V danou chvíli začíná být pacient stále méně soběstačný, nemoc si neuvědomuje a dějí se mu věci, které nelze logicky vysvětlit. Objevují se problémy s orientací, a to i v důvěrně známých místech. Dostavují se potíže se psaním, ztrácí se slovní zásoba. Postižený přestává rozumět čtenému textu.

Rovněž mu začíná dělat problémy oblékání věcí s knoflíčky, zavazování bot. Vytrácí se pocit hladu, později zvládne jíst pouze jedním příborem a nakonec je třeba ho krmit. Dostavují se poruchy spánku, vlastně se mu obrátí rytmus. Ve dne spí, v noci je vzhůru.

Najednou se sebere, sbalí si věci a oznámí, že chce jít domů, i když na aktuálním místě žije už roky. Jenže slovem domů myslí tam, kde žil jako dítě. Kromě toho přestává poznávat sebe v zrcadle a také nemusí chápat co je televize. A také nepoznává členy rodiny. Nejprve vzdálené, později i vlastní děti.

S progresí onemocnění se mohou objevovat i bludy. Nejčastěji pacient obviní někoho, že ho chce otrávit či okrást.

Finále

Pacient s Alzheimerovou chorobou v konečném stádiu je zcela závislý na svém okolí. Často se vyjadřuje pouze jednoslovně, nehýbe se, nedokáže dát najevo své potřeby. Vyžaduje čtyřiadvacetihodinovou péči.

Proč jít včas k lékaři

Doba dožití s Alzheimerovou chorobou byla kolem deseti let. Naštěstí se objevily léky, tzv. inhibitory acetylcholinesterázy. Ty prodlužují první a druhou fázi nemoci, což je odpověď na otázku, proč jít k lékaři včas.

Prevence je vždy číslo jedna

Výzkumy potvrzují, že zdravý životní styl může snížit riziko rozvoje této choroby. Do něj patří, zdravý jídelníček, pohyb a duševní cvičení. Navíc k takové změně nikdy není pozdě.

V první řadě je třeba sledovat cholesterol, tlak a cukr, tedy chodit k lékaři, který v případě zhoršení stavu nasadí léčbu. Je zásadní si udržovat zdravou váhu a přestat kouřit.

Výše zmíněné potíže snadno eliminujete fyzickou aktivitou. Pohyb navíc přispívá k prevenci demence. A můžete ho provozovat s přáteli nebo rodinou, což je také příjemný bonus.

Určitě jste už slyšeli, že zdravý jídelníček umí hodně. A je to pravda. V zásadě platí vyhýbat se vysoce zpracovaným, tučným a přesoleným potravinám. Jelikož každý organismus vyžaduje trochu jiné složení skladby potravin, vyplatí se oslovit nutričního poradce, který sestaví jídelníček na míru.

Zapojte mozek. Ne nadarmo se říká, „uč se cizí jazyk, nedostaneš Alzheimera“. Jde o to, že nové aktivity pomáhají mozku vytvářet nové buňky a posilovat nervová spojení, což je jedna z důležitých forem prevence.

Pěstujte společenské aktivity, které jsou ohromným stimulem pro naše mozkové rezervy. Naplánujte si pravidelná setkání s rodinou a přáteli. Prospěje to nejenom vám, ale i jim.

zdroj: www.alzheimer.cz, www.medonet.pl