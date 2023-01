Místo, které děsilo a říkalo se mu "moře smrti". Přesně tím byla záhadná vyspělá supercivilizace, která vzkvétala uprostřed pouště. Zmizela však neznámo kam.

Ačkoliv byla místem, kde o domy a chrámy nebyla nouze, přesto jakmile jste jednou vkročili, cesty ven už nebylo.

Moře smrti: Uprostřed pouště vzkvétala záhadná vyspělá supercivilizace

Řeč je o poušti Taklamakan. Právě v ní se měla nacházet civilizace, která z dnešního pohledu byla dokonale vyspělá. Měla však jeden malý háček. Nebylo z ní úniku.

A tak se z nečeho, co připomínalo hezký a vyspělý svět, nakonec stala jen velká hromada žlutého písku.

Možná i proto se dnes poušť Taklamakan nazývá mořem smrti. To právě ona totiž pohřbila vše, co tam do té doby existovalo a o čem dnes můžeme vlastně jen spekulovat. Vědcům se však podařilo zjistit, že hluboko pod tunami pouštního písku je ukryto starobylé kulturní dědictví.

Na dně pouště Taklamakan se totiž nachází vzácné památky. Až postupné a mnohdy zdlouhavé archeologické výzkumy začínají pomalu odhalovat veškeré bohatství, které je na dně této pouště ukryto.

Taklamakan je největší pouští, která se nachází na čínském území o celkové rozloze téměř 34 tisíc km2. Jak název sám napovídá, je Takla Makan místem, kam kdokoliv vkročí, už nikdy nevyjde ven.

Zmizela neznámo kam

A tak se není čemu divit, že nakonec pohřbila i vyspělou civilizaci, která se kdysi na jejím území nacházela. I proto se jí přezdívá "moře smrti".

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

K poušti Taklamakan se také váže pověst o zlaté sekeře a zlatém klíči. Zlatou sekeru dostali Kazaši, kteří díky ní rozdělili pohoří Altaj a zlatý klíč pak náležel Ujgurům, aby otevřeli pokladnici v Tarimské pánvi. Ujgurci však klíč ztratili a jako trest vznikla poušť Taklamakan.

Taklamakan byl také důležitým centrem obchodu. Podél pouště vedly dvě obchodní cesty, na kterých stály oázy a díky kterým následně vznikla tzv. hedvábná stezka. Z ní se pak hedvábí, důležitý obchodní artikl, dováželo do celého světa.

První zmínka, že Taklamakan není jen obyčejnou pouští, učinil roku 1896 Sven Hedin. Právě on objevil část historického města Dandan Oilik. Našel mnoho pozůstatků domů a identifikoval několik chrámů.

Když se Hedin o několik let později do pouště vrátil, narazil při své výpravě na ruiny starobylého města Loulan. Města, jehož historie sahá ještě dál, než u města Dandan Oilik.

Zdroje:

www.ancientpages.com

english.igsnrr.cas.cn

www.beautifulworld.com