Externí autor 16. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Mária Petličková (44) je česká modelka, o které se ale u nás příliš nemluví. Přesto se jí povedlo okouzlit nejlepšího světového kouzelníka Davida Copperfielda (68), se kterým má dvě krásné děti. Jejich vztah ale nakonec nevydržel. Jak půvabná Mária vypadá?

Byla to láska na první pohled

Mária Petličková pochází původem z Tachova a od svých čtrnácti let se věnuje modelingové kariéře. V Anglii se jí podařilo vystudovat prestižní hereckou školu a jako modelce se jí velmi dařilo. Objevila se na titulcích časopisů jako Cosmopolitan, svoji tvář propůjčila reklamám na vozy Jaguár a Rover nebo klenotnictví Chopard.

V roce 1999 nastal velký zlom v jejím životě. Seznámila se totiž s charismatickým kouzelníkem Davidem Copperfieldem. Nejdříve spolu měli tajný románek, který se jim podařilo ututlat a prezentovat jako přátelství. Navíc se poznali úplně náhodou. Příběh Márii působí jako americký romantický film.

"Bylo to v roce 1999 v Jižní Africe úplnou náhodou. Pracovala jsem tam tehdy jako modelka a moje bookerka mě vzala s sebou na jednu večeři. Naše pohledy se tam s Davidem střetly a hned to bylo jasné," řekla v rozhovoru pro Blesk.cz. Slávy a pozornosti se zalekla natolik, sice s kouzelníkem otěhotněla, ale nakonec si vzala filmového producenta Jana Fulína.

"Víte, já jsem se zalekla. I když jsem Davida brala jako normálního partnera, normálního chlapa, zalekla jsem se toho života s někým tak slavným. Nejsem takový člověk, který se chce vystavovat v novinách, který má rád popularitu, který, když se mu narodí dítě, jde se hned s miminkem fotit na první stránky časopisů. A to jsem taky zpočátku Davidovi řekla. A jemu se to líbilo," vysvětlila.

Příběh jako z pohádky s hořkým koncem

Její tehdejší manžel Jan Fulín věděl, že čeká dítě s Davidem. Přesto se rozhodli, že to spolu zkusí. První den po narození syna jí ale došlo, že syn potřebuje svého otce a otec svého syna. Navíc ji srdce táhlo k milovaném Davidovi, a tak se rozhodla, že svého manžela opustí. Oba dva si ale bedlivě střeží své soukromí.

"Sice nedávno tady vyšel nějaký článek a na něj pak odezva v českém bulváru, kde devadesát procent informací byla lež, ale vše se nakonec ukočírovalo. S Davidem jsme se rozhodli nic nekomentovat. Protože i když řeknete pravdu, stejně si to novináři udělají tak, jak chtějí oni," řekla pro Novinky.cz. Modelka a kouzelník mají spolu syna Dyllana, kterému je devatenáct let a dceru Audrey, které je sedmnáct.

Rodiče Márii ale nebyli dvakrát nadšení, že se našla za manžela takto známou osobnosti. "Když mi zpočátku David telefonoval domů a zvedla to maminka, tak mi říkala: „Volá ti nějaký David!“ Já na to, že Copperfield. Ona mi nevěřila. Po pár měsících, když jsme se s Davidem stýkali, jí došlo, že to je pravda. Moc nadšená nebyla. Měla smíšené pocity. A když se dozvěděla, že jsem s ním otěhotněla, měla z toho stejný strach jako já," zavzpomínala.

Všechno to působilo jako naprosto dokonalá pohádka. Dva krásní lidé v sobě našli zalíbení a žijí rodinná život v soukromí. Jen výjimečně dávají rozhovory a nebojí se přiznat, že na sebe vzájemně žárlí. "Ano. Žárlíme na sebe. Na jeho show ženy přímo šílí. Nemá to jednoduché. Ale to asi každá celebrita. Fanynky dokážou být i dost nepříjemné," nechala se Mária slyšet.

Copperfield si udělal dítě bokem

V roce 2011 přišla ale šokující zpráva, že si Copperfield upletl se zcela jinou ženou dceru Sky. Kouzelníkovi se podařil pořádný trik. Jeho malá dcera měla přijít na svět už v roce 2010 a on vše ututlal. Maminkou je francouzská modelka Chloe Gosselin. Bok po boku se společně objevoali už dřív, ale o dítěti nikdo netušil.

Ránu do srdce tak zasadil své milované Márii, se kterou plánovali sňatek. Z toho nakonec sešlo a česká modelka zůstala na výchovu dvou dětí patrně sama. Informace o dalším dítěti s francouzskou modelkou se provalila až v roce 2011, kdy byli s dcerou spatřeni na letišti, když se vraceli do Las Vegas.

Z velké lásky tak Márii zbyly jen oči pro pláč. O děti ale jistě dobře postaráno. Majetek Copperfielda se totiž odhaduje na 865 milionů dolarů. V posledních letech se ale potýká s velkými problémy. Kouzelníka žaluje šestnáct žen, které tvrdí, že omámil drogami a sexuálně zneužíval.

Zdroj: Super.cz, Novinky.cz