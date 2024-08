Externí autor 4. 8. 2024 clock 4 minuty

Každé znamení zvěrokruhu v sobě skrývá nejenom vlastnosti, ale také různé talenty, které si dítě přináší na svět. Pokud se váš potomek narodil v jednom z následujících znamení, gratulujeme. Objeví se u něj jednostranný, ale zato vyhraněný talent.

V každém dítěti dříme určitý talent. Jestliže ho spolu s ním odhalíte včas, napomůžete k rozvoji jeho sebeúcty. Nemluvě o tom, že nadání, zájmy, a koneckonců i vlastnosti, mu pomáhají v tom, aby si vybudovalo produktivní a úspěšný život.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Máte doma malého Lva? Pak určitě víte, že ohnivé znamení, kterému vládne planeta Slunce, je neuvěřitelně sebevědomé, kreativní a překypující ohromnou dávkou energie. To ovšem není všechno. Tenhle malý človíček vyniká schopností si každého obtočit kolem prstu. Věčně usměvavý, optimisticky naložený vám odkývá všechno, o co ho požádáte. A udělá to? Ne. Budete se na něj zlobit? Ne. Protože to zkrátka nejde. Dokáže vás odzbrojit svým úsměvem a vy máte opět smůlu.

Jak roste, stává se z něj vůdce party, později ho najdete ve vedoucích pozicích na pracovišti. Jak už jsme naznačili, Lev se neumí vměstnat do škatulky poslušného dítěte, co všechno odkývá. A tahle vlastnost u něj platí i v dospělém věku.

Nesnažte se ho posadit do kanceláře za stůl a k hromadě čísel. Lev potřebuje k životu lidi. Je velmi chytrý, rozený diplomat. A výborný řečník, což ostatně umí už od mala, kdy býval k nezastavení. Právě tento talent mu může v životě přinést zajímavé možnosti.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Pokud jste si pořídili malého Štíra či Štírku, možná budete mít zpočátku pocit, že tohle věčně unylé, zadumané a vztekající se dítě snad ani žádný talent mít nemůže. Nemohli byste se mýlit víc. Již od malička Štíři projevují velkou dávku emocí, jsou neuvěřitelně citliví a musí se na ně hodně opatrně, protože ani oni sami si jen tak někoho nepřipustí k tělu.

Je třeba jim přiznat, že patří k nejinteligentnějším znamením zvěrokruhu. Už jako malí, Štíři vynikají zvláštním kouzlem, díky němuž jim ostatní jdou na ruku. Lidé narození v tomto znamení jsou stratégové. Nejdou po povrchu, ale vždy potřebují prozkoumat věci do hloubky.

Již od malička se u nich zcela přirozeně rozvíjí hluboká intuice. Svým citlivým vnímáním rozpoznají náladu ve společnosti, z řeči těla odhalí myšlenkové pochody, díky své chytrosti jsou vždy dva kroky napřed. Tohle výjimečné nadání ho vede k tomu stát se vyšetřovatelem, vědcem nebo mentalistou.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Tohle vzdušné znamení, kterému vládne planeta Venuše, je celoživotním hledačem harmonie lidského bytí. Malé děti bývají nekonfliktní, vždy si vybírají kamarády, se kterými se doplňují, proto bývají jejich přátelství obvykle celoživotní. Kromě rovnováhy ve vztazích je jejich mantrou i bezpečí. A to je jeden z důvodů, proč většina Vah v dospělosti ignoruje své skryté talenty a neustále hledá zajištěné zaměstnání.

Milí rodiče, máte-li doma Váhu, pomozte jí objevit v sobě potenciál, díky němuž dokáže vyniknout. Obecně jsou známí svým smyslem pro módu a krásu, takže možná máte doma budoucího světového návrháře. Váhy v sobě skrývají celkem dost talentů, ale jeden z nich může být výjimečný.

Díky své touze po klidu, harmonii a světě bez hádek to jsou totiž vynikající řečníci. Možná neoplývají takovou oslnivostí jako Lvi, ale o to víc se snaží o řešení problémů, které zdánlivě nemívají východisko, což se jim velmi často daří. Pokud s vámi tedy vaše dítko diskutuje, nabízí cesty, jak ze zaseklé situace ven, vězte, že se vám nejspíš narodil budoucí mediátor, řečník nebo právník.

