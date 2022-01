V roce 1650 př. n. l. podivný vesmírný jev zničil město. Není jasné, co se stalo

Zkázu Sodomy podle Bible přežil jen Lot se svými dcerami.

Foto: Profimedia.CZ

Opevněné město Tall el-Hammam v údolí Jordánu vzkvétalo dlouhých 3000 let, než ho v roce 1650 př. n. l. znenadání postihla příšerná katastrofa. Z hradeb i domů zůstaly jen základy, hliněné cihly i keramické předměty se vlivem neúnosného žáru doslova roztavily. Vědci mají pro událost jediné vysvětlení: explozi způsobil kosmický objekt.

Archeologické nálezy v sutinách někdejšího města odporují teoriím, že byl Tall el-Hammam zničen požárem, výbuchem sopky nebo cizí armádou. Podle profesora Jamese Kennetta z univerzity v Santa Barbaře následky katastrofy odpovídají spíše pádu velkého meteoritu. "Máme důkazy, že teploty při události přesahovaly 2000°C," uvedl profesor. "To je srovnatelné s kosmickým výbuchem, který nastal v roce 1908 poté, co nad sibiřskou tajgou prorazil atmosféru 60metrový meteorit."

Vědci našli v troskách úlomky hliněných stavebních materiálů, omítek a keramiky, které vlivem extrémních teplot doslova bublaly. Jaký byl v ten moment osud místních obyvatel, nechtějme raději ani domýšlet. Řekněme jen stručně, že nikdo neměl šanci přežít.

Archeologické naleziště v Tall el-HammamZdroj: Profimedia.CZ

Mrtvá zóna

Výbuch meteoritu může vysvětlit i abnormálně vysokou koncentraci soli ve vrstvě prachu, jež trosky pokryla. "Sůl byla nejspíš vyhozena do vzduchu z blízkého Mrtvého moře a jeho břehů, které jsou na sůl velmi bohaté," řekl James Kennett.

Krystaly soli byly rozneseny do širokého okolí a pokryly i další města zasažená výbuchem; konkrétně šlo o Tell es-Sultan a Tall-Nimrin. Celé údolí Jordánu se na šest set let proměnilo v neúrodnou solnou poušť a jeho populace se omezila na náhodné skupinky nomádů.

Jak to dnes na místě bývalého města vypadá? Podívejte se na záběry dronu:

Zdroj: Youtube

Nápadná shoda s biblickým příběhem

Otázkou zůstává, zda Tall el-Hammam nebyl hříšnou Sodomou, na kterou Bůh podle Starého zákona seslal oheň a síru. Božímu hněvu tehdy unikl jen Abrahámův synovec Lot se dvěma dcerami. Jeho manželka nepřežila, jelikož neuposlechla varování, aby se neohlížela zpět, a proměnila se v solný sloup. Spolu se Sodomou byla zničena i Gomora, takže muselo jít o tragickou událost obrovských rozměrů.

"Biblický popis pádu meteoritu skutečně odpovídá, ale přesto neexistuje vědecký důkaz, že Tall el-Hammam a Sodoma byly totožným městem," uvedl profesor Kennett. "Zprávy o katastrofě se nicméně mohly udržet v ústním vyprávění, které pak posloužilo jako inspirace k písemnému zápisu v knize Genesis," míní vědec.

Tall el-Hammam je zřejmě druhým nejstarším známým sídlištěm, které postihl kosmický výbuch. Smutné prvenství v tomto ohledu drží syrská vesnice Abu Hureyra, jejíž obyvatelstvo zahubil meteorit před 12 800 lety.

Zdroje: http://www.sci-news.com/, https://www.smithsonianmag.com/