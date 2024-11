Externí autor 16. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Hledáte přírodní způsob, jak zbavit játra přebytečného tuku? Vědci objevili překvapivé účinky ovoce, které může být řešením vašich problémů. Navíc chutná skvěle a má i další blahodárné účinky na zdraví.

Zatímco v Asii je toto ovoce běžnou součástí jídelníčku už po staletí, do Evropy se dostává teprve pozvolna. Seznamte se – tohle je tamarind. Strom dosahuje výšky až 20 metrů, a je známý právě svými oblíbenými plody se sladkokyselou chutí a bohatým aroma. Pochází původně z Afriky, avšak postupně se rozšířil i do dalších tropických oblastí. Pěstuje se hlavně v Indii, Pákistánu, Mexiku a zemích Středního východu.

Nabitý zdravím

A výsledky vědeckých studií ukazují, že právě on by mohl být tím, co vaše játra potřebují. Obsahuje totiž unikátní směs polyfenolů a flavonoidů. Tyto látky podle nejnovějších výzkumů účinně bojují proti ukládání tuku v játrech a srdci. „V tamarindu jsme objevili kombinaci látek, kterou nenajdete v žádném jiném ovoci. Obsahuje vysoké množství vitamínů C, K a skupiny B, spolu s minerály jako vápník, draslík a fosfor. Ale co je nejdůležitější - jeho antioxidanty mají schopnost přímo ovlivňovat metabolismus tuků v játrech,“ tvrdí lékaři.

Co ho dělá tak výjimečným?

Výzkum publikovaný v časopise Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine odhalil, že tamarind má:

- antidiabetické účinky

- antimikrobiální vlastnosti

- protizánětlivé působení

- příznivý vliv na trávení

- schopnost regulovat hladinu cholesterolu

Jak tamarind konzumovat?

„Nejúčinnější je sníst čerstvou dužinu,“ doporučují nutriční terapeuti. Ne vždy ale ovoce seženete v čerstvé podobě (nicméně v lepších supermarketech nebo třeba ve vietnamských tržnicích bez problémů), v takovém případě si můžete vypomoci s pastou. Tu mají skoro všude a není vůbec drahá.

Několik tipů na přípravu:

1. Čerstvý džus či přímá konzumace - plod stačí pouze zbavit slupky, tužších vláken a semen

2. Přídavek do omáček a polévek

3. Součást dezertů a zmrzlin

4. Pasta do curry a marinád

Nejčastěji je tamarind kombinován s hovězím steakem, rybou, pečenou kachnou, thajským kuřecím masem nebo zeleninovou směsí podávanou s kari. Obecně je maso s použitím tamarindu vláčné, křehké a má výbornou chuť. Samotný plod má chuť připomínající směs povidel, datlí a sušených třešní s nezvyklým aroma.

Pozor na vedlejší účinky

I když je tamarind velmi zdravý, není vhodný pro každého. „Lidé s žaludečními vředy nebo refluxem by měli být opatrní kvůli přirozené kyselosti ovoce. To má navíc projímavé účinky. Také alergici by měli první konzumaci konzultovat s lékařem. Pro optimální účinek doporučuji konzumovat 20-30 gramů tamarindu denně,“ říká nutriční terapeutka Emma Roberts.

Zdroje: www.gastrofresh.cz, catracalivre.com.br