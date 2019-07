Od premiéry Nekonečného příběhu uběhlo 35 let. Jak vypadá dnes císařovna?

Nekonečný příběh měl premiéru 6. 7. 1984 a se stal nečekaným hitem. Jednou z hvězd byla dětská císařovna, která sídlila ve věži ze slonoviny. Tami Stronachové ale rodiče nedovolili pokračovat ve slibné kariéře.

FOTOGALERIE

O Davidu Stronachovi jste patrně nikdy neslyšeli, ale to bude tím, že se nezajímáte o perské vykopávky. Skotský archeolog je v zasvěcených kruzích jednou z největších kapacit vůbec. V 60. a 70. letech vedl historický výzkum na území Iráku a Íránu. Jeho největším objevem se ale stala izraelská kolegyně Ruth Vaadiaová, kterou si vzal za ženu.

Strach o život

V Teheránu se jim nejprve narodila dcera Keren a 31. července 1972 následovala Tamara, které nikdo neřekl jinak než Tami. I při tak zdánlivě neškodném povolání, jako je archeologie, může jít člověku o život. V roce 1978 vypukla v Íránu revoluce a rodina ve spěchu odcestovala. Tehdy šestiletá Tami netušila, proč najednou musí opustit domov i kamarády, ale bezpečnostní situace si to vyžadovala. Změnám přitom ještě zdaleka nebyl konec. Rodina našla dočasné útočiště v Izraeli a nakonec se usadila v Americe, kde David získal místo profesora na univerzitě v Berkeley.

Tami se vždy zajímala o tanec, ve Spojených státech začala chodit do baletu, ale pokukovala také po herectví. Byla to vlastně jen náhoda, že se ocitla na konkurzu, kde hledali dětské herce do Nekonečného příběhu. Na natáčení Tami dodnes s láskou vzpomíná, ale vybavuje si také jednu velmi nepříjemnou zkušenost. Vypadaly jí přední mléčné zuby, takže jí maskéři museli urychleně vyrábět náhradní a Tami se musela hodně snažit, aby nešišlala.

Diváci naštěstí nic nepoznali, film sklidil velký úspěch a dočkal se dvou pokračování. V nich se ale už Tami neobjevila.

Česká stopa

Její rodiče si nepřáli, aby se stala pronásledovanou celebritou, a herectví jí zakázali. A Tami je poslechla. Tanec ji stejně vždycky zajímal víc. Postupem času se vypracovala na jednu z nejuznávanějších tanečnic a choreografek. Posbírala řadu ocenění, založila vlastní taneční skupinu a uspořádala několik turné po celém světě. K herectví se už nikdy nevrátila, jen s jednou výjimkou.

V roce 2008 se objevila v české muzikálové pohádce Fredy a Zlatovláska a spolupráci s režisérem Tomášem Krejčím si zopakovala ve filmu Poslední z Aporveru, který je ale v produkci už několik let.

Tami žije v New Yorku a v poslední době má zcela nové starosti. V roce 2010 se vdala za herce Grega Steinbrunera a o rok později se jí narodila dcera Maya.