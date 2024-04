Pamatujete si zpěvačku Tanju, které se říkalo „dračice rockové scény“? Zejména divoká léta byla pro rockerku Tanju érou plnou úspěchů. Měla zástupy fanoušků, muži po ní šíleli a její koncerty byly skutečným zážitkem. Kam se ale pak Tanja poděla? Neuvěříte, jaký život žije dnes. Poznali byste ji?80.

Síla, energie a divokost. Těmito třemi slovy by se dala charakterizovat tato živá a energická dívka, která svým hlasem, pohyby, elánem a temperamentem ovládla pódia v 80. letech.

Všechna tato slova k ní sice patří i dnes, ale dnes je Táně Kauerové již 60 let!

Rocková hvězda osmdesátých let si za své umělecké jméno zvolila jen trochu více svůdnější verzi svého jména. A nejen tím, ale především nezkrotnou povahou správné rockerky, si skutečně získala srdce mnoha fanoušků.

Zlomové okamžiky a úspěchy v jejím životě a kariéře se střídaly s překvapivě klidnými fázemi.

Rocková dračice na scéně i v životě

Táňa Kauerová si prošla pestrým hudebním vývojem. Od prvních vystoupení s amatérskou kapelou Feferón, přes úspěšné konkurzy, až po mezinárodní soutěže a ankety Zlatý slavík. Její velmi snadno rozpoznatelný hlas ji řadil mezi špičku tehdejších rockových zpěvaček, kterých ostatně moc nebylo. Hlasově na to měly jen Lucie Bílá, Marcela Holanová nebo Heidi Janků a samozřejmě Věra Špinarová. Tanja ale byla svá a jedinečná. Na pódia vždy vlétla jako uragán a její dávka energie byla strhující.

Překvapivé je, že ve známost se dostala díky zcela jinak laděná Hance Zagorové. „Byla to perfektní zkušenost. Bylo mi osmnáct, chodila jsem na gymnázium. A když jsem v televizi zahlédla upoutávku, že hledají holky, co mají pocit, že umí dobře zpívat, řekla jsem si, že to zkusím. Bylo nás tam asi 700, z nichž nás vybrali jen pár. V té době byly jen dva televizní programy pro celé Československo, takže když se člověk objevil v televizi, byl hned známý,“ prozradila později Tanja médiím o tom, jak ji Hana Zagorová objevila, když Táňa vystoupila v jejím pořadu. A okamžitě oslnila.

Muži si její plakáty vylepovali do pracovních šatních skříněk i do pokojů. Jenže pak jim jeden muž vypálil rybník a vzal všechny naděje. A Táňa vlastně taky, protože odešla zpívat do baru do Německa.

Největším mezníkem v Tanjině kariéře bylo totiž spojení a spolupráce s tehdy známou kapelou Citron. Spojila se s nimi nejen umělecky, ale i osobně, když se stala ženou bubeníka Citronu, Radima Pařízka.

Podívejte se na tento Tanjin hit:

Zdroj: Youtube

Životní změny a nové začátky

S Radimem se Tanja seznámila, když ji přijel s partou kamarádů navštívit do Německa. Okamžitě ji nabídl angažmá v Citronu. A jiskra přeskočila.

Přestože Tanja prožila léta úspěchů, nezůstala ušetřena osobních zkoušek. Ani manželství s Radimem jí nevydrželo, i když společně mají dceru Nikolu.

Rozvod s bubeníkem Citronu a otevření kosmetického salónu předznamenaly v životě Tanji období, kdy vyměnila světla reflektorů právě za život v ústraní.

A pak potkala dalšího osudového muže.

„Žila jsem v Praze, kde jsem si udělala kosmetický salón a zpívání odsunula na druhou kolej. Pak jsem se v sauně seznámila s Karlem,“ vzpomíná Tanja.

Jde o Karla Mališe, vyhlášeného sportovního fyzioterapeuta, s nímž Tanja tvoří pár. Procestovali spolu svět, protože Karel hodně jezdil. Vlastně hned po seznámení se za ním Tanja odešla do Řecka, protože ji stereotypní život u nás nevyhovoval.

Vztah s Karlem jí otevřel dveře do světa a společně po Řecku žili i v Německu a ve Švýcarsku. A pak přišel další klídek…

Návrat ke kořenům

Tanja se znovu vrátila na scénu, aby znovu dokázala, že hudební vášeň v ní stále doutná.

Po několikaleté pauze a práci v zahraničí se Tanja vrátila na severní Moravu, kde si s Mališem vytvořila nový domov obklopený přírodou v malé vesnici s jen 367 obyvateli.

Je fakt, že rekonstrukce jejich nového domova trvala tři roky. „Pod tenkou vrstvou zeminy je tu skála, a jelikož jsme chtěli mít u domu i malou terásku, musel se kus té skály odtěžit, což bylo opravdu náročné. Měli jsme ale velké štěstí na firmu, která nám rekonstrukci udělala. Sehnat dnes dobré řemeslníky je opravdový poklad,“ svěřila se Tanja.

A právě zde je Tanja nyní spokojená a nabírá sílu pro další životní i hudební výzvy.

Podívejte se, jak dnes vypadá:

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Tanja se svým psíkem dnes

Tanja, která na jevišti působila vždy jako dračice, si v soukromí užívá klidný život plný rodinného tepla a spokojenosti. Ale na nové výzvy čeká!

Ostatně nikdy se jim nebránila, jak ukazuje její spolupráce s Milošem Formanem či účinkování v Národním divadle. A i když už není neustále na očích veřejnosti, stále se ráda vrací k hudbě a svým fanouškům. Ještě v roce 2022 koncertovala na turné s Citronem!

Zdroje: zeny.iprima.cz, zivotopis.osobnosti.cz, www.tanjarock.cz/, www.idnes.cz