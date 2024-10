Externí autor 24. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Pochází z Bratislavy a působí v divadle, filmu i v reklamě. Kdopak je ta jasnooká malá slečna? Jaký měla život a kam vedl její osud?

Ryšavý gen

Narodila se v roce 1983 a její kořeny sahají do Chorvatska. Její dědeček pocházel odtamtud a byl jedním z pěti dětí. Příbuzná si ho vzala k sobě do Bratislavy ještě jako dítě, kamarády neměl, slovensky neuměl.

Původní příjmení jejích předků pravděpodobně znělo Dvornič, ze kterého potom její současné příjmení vzniklo poněmčením.

S dědou měla budoucí herečka vynikající vztah. Nezdědila po něm sice typický chorvatský nos, ale zrzavé vlasy ano. Ačkoli se nenaučila chorvatsky víc než „Dobar dan“, chorvatská kultura a písně ji stále vábí a přitahují.

Přísná výchova

Maminka naší malé slečny byla ekonomka, babička právnička. Rodiče měli na svou dceru vysoké nároky. Musela se účastnit nejrůznějších chemických i matematických olympiád i soutěží v atletice; učila se jazyky, karate i recitaci.

Chvály se prakticky nedočkala, úspěch se předpokládal automaticky. „Byla jsem vychovávána v tom, že nic není tak dobré, aby to nemohlo být ještě lepší,“ vysvětluje herečka.

Navíc ji vlastní rodiče považovali za nehezkou.

„Bohužel jsem byla velmi nehezké dítě,“ vypráví současná hvězda.

„Nelíbila jsem se vlastně ani svým rodičům, ale měli mě rádi, což je od nich moc hezké. Sice se říká, že pro rodiče je jejich dítě nejkrásnější na světě, ale u nás to takhle nebylo. (…) Táta mi pořád říkal, že když už nejsem hezká, tak se mám zamyslet, čím jiným bych mohla zaujmout.“

Z nazrzlého domnělého „ošklivého káčátka“ ovšem vyrostla nádherná labuť, po které muži šílí – obzvlášť když v současnosti roste módní obliba zrzek, považovaných za přirozeně nejvášnivější ženy.

Herecká kariéra

V průběhu střední školy studovala rok v Oregonu, v USA, na chvíli byla volná. Jakmile se ale vrátila zpátky, vysoké nároky ji opět začaly drtit.

Její matka naprosto neměla pochopení pro její touhu stát se herečkou, chtěla mít z dcery uznávanou právničku. Nicméně dcera vyplnila u přijímacích zkoušek na práva jenom svoje jméno, nic víc. Tou dobou totiž už věděla, že ji přijali na herectví.

Už jako dítě, ve dvanácti letech, se objevila na obrazovkách v populárním seriálu Skřítek; a herectví se jí zalíbilo, učarovalo jí a chtěla se mu plně oddat.

„Moje maminka se postarala o to, abych si nemyslela, že dělám něco zvláštního, a vždycky mi zdůrazňovala, že je to hezký koníček, ale jenom koníček a do budoucna bych se měla věnovat něčemu serióznímu,“ líčí herečka situaci doma.

Posléze dodává: „Když mě přijali, poslechla jsem si, že skončím jako žebrák pod mostem a nikdo o mě ani nezavadí.“

Fenomenální úspěch

Nakonec se její rodiče rozvedli, pravidla se uvolnila a nadějná herečka zůstala bydlet s chorvatským dědou, se kterým si vzájemně byli láskyplnou oporou.

Zahrála si v divadle, filmu i reklamě. Z mnoha filmů, v nichž ji můžeme vidět, zmiňme například Kruté radosti (2002), Tři sezóny v pekle (2009), trojdílný Hořící keř (2013) o Janu Palachovi, slavný historický film Lída Baarová (2016) nebo komediální filmy Po čem muži touží (2018) a rovněž Poslední aristokratka (2019). Objevila se také v seriálu Ordinace v růžové zahradě (v roce 2007).

V roce 2024 ji můžeme sledovat ve filmu Vlny, v roli překladatelky a rozhlasové novinářky Věry Šťovíčkové.

Teď už určitě víte, na koho se díváte. Jde o Táňu Pauhofovou, jednu z nejoblíbenějších hereček na Slovensku, která je velmi populární a známá i u nás.

Zdroje: www.dobrenoviny.sk, www.dobrenoviny.sk, cs.wikipedia.org