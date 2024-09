Externí autor 4. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Slovenská herečka Táňa Pauhofová (41) měla zaděláno na pořádný malér. Vilu po svém dědečkovi totiž bez povolení rovnou zbourala a postavěla si nové luxusní hnízdečko v centru Bratislavy. Jednoduché to ale rozhodně neměla. Hrozila jí pokuta 850 tisíc korun.

Táňa Pauhofová je jedna z nejznámější slovenských hereček, které rádi obsazují čeští režiséři. Hraje převážně v romantických komediích, ale miluje také divadlo. Celý život bojuje se sebeláskou a umění přijmout se taková, jaká je. V mládí jí přezdívali ošklivé káčátko a dnes by to herečce při pohledu na její tvář a tělo jen těžko někdo věřil.

Trnitá cesta k sebedůvěře

V dětství to neměla vůbec jednoduché. Častokrát pochybovala nejenom o své kráse, ale také o sobě samé. „Když dítě vyrůstá v prostředí, ve kterém je kladně hodnocené, těžko si začne samo o sobě myslet opak. A jestliže si v sobě člověk nese něco nedořešeného z minulosti a vytvořil si o sobě nějaký názor, musí se postupně naučit rozpustit ho a vytvořit si o sobě nový, pozitivnější obraz,“rozpovídala se v rozhovoru pro Novinky.cz.

Během střední školy odcestovala na rok do Ameriky. Teprve tam začala objevovat svoji krásu a sebedůvěru, se kterou má občas dodnes problém. Původně ale herečkou vůbec být nechtěla. Měla mnohem větší plány. Přála si být plastickým chirurgem nebo soudní lékařkou.

Osud tomu chtěl ale úplně jinak. Začala studovat na Vysoké školy múzických umění v Bratislavě, kde se jí dařilo od prvního ročníku. Její rodiče se ale s tím nemohli dlouho smířit.

„Byl to proces… Tatínek se přizpůsobil poměrně rychle, ale mamince to trvalo delší dobu. Když teď oba vidí, že jsem spokojená a moje práce mě naplňuje, jsou spokojení i oni,“ řekla v nedávném rozhovoru.

„Horší je to v obdobích, kdy jsem vyčerpaná, strhaná a zdeptaná nebo mě začne zmáhat pocit prázdnoty. Protože i taková období přicházejí," dodala půvabná slovenská herečka. První větší a významnou roli získala v roce 2002 ve filmu režiséra Juraje Nvoty, Kruté radosti. Za tuto roli dokonce získala prestižní slovenskou cenu Igric.

Čeští diváci si Táňu mohou pamatovat ze spousty rolí jako Čert ví proč z roku 2003, kde naprosto okouzlila diváky, kteří si ji zamilovali. Jako jedna z mála nebyla předabovaná, protože mluví krásnou češtinou. Lidé ji také mohli vidět ve filmech Něžné vlny, Kousek nebe, Román pro muže nebo Lída Baarová, kde excelovala. Na svém kontě má také spoustu seriálů jako Poslední sezona nebo Milenky.

Trnitá cesta k vysněnému domu

Herečka dlouhá léta žila se svým dědečkem v bratislavském domě. Měla k němu velmi blízký vztah a oba dva byli na sebe dost fixovaní. „Můj děda, to byla láska bez podmínek. Ale on nenesl odpovědnost za moji výchovu jako rodiče, takže to pro něj bylo jednodušší,“ řekla.

Baráček je ve skvělé lokalitě, která se jmenuje Horský park a je obklopen nádhernou přírodou. Její dědeček zemřel v roce 2016 a Táňa jej zdědila v této lukrativní části Bratislavy. Nejdříve si stála za tím, že domeček nezbourá, ale nakonec si to rozmyslela. Stavbu zdemolovala a rozhodla se vystavět novou.

Bourala bez stavebního povolení

Táňa Pauhofová se ale dostala do pořádných problémů. Nezařídila si totiž stavební povolení a byla nucená zaplatit podle Nového Času dost tučnou pokutu. Jednoduše řečeno, herečka začala staré obydlí demolovat rychleji, než získala potřebná povolení. Zaplatila tak sumu 33 tisíc eur, což je zhruba 850 tisíc korun.

„Tyto stavební práce nebyly součástí původního stavebního povolení,“ cituje deník slova mluvčí Starého Města Nory Gubkové. „Úřad může uložit pokutu, která se může vyšplhat až na třiatřicet tisíc eur," dodal tajemník Realitní unie SR Mojmír Plavec. Nakonec vše dobře dopadlo, herečka pokutu zaplatila a mohla si tak dostavět své hnízdečko lásky a klidu.

Dům si Táňa přestavěla k obrazu svému a je koncipován v moderním, ale útulném stylu, ze kterého srší pozitivní energie, bezpečí a pohoda. Obývací pokoj je velmi prostorný a je propojený s jídelnou. Dominantou celého domu jsou velká okna, která míří do zahrady. „Táňa si domeček postavila přesně podle svých představ a je to pro ni oáza klidu," dodal kamarád herečky.

