Vědci našli Tančícího draka. Příbuzný strašného raptora byl krásný a duhový

Fosilie obsahuje dvě ocasní pera v levé části snímku.

Foto: Ashley Poust / Creative Commons, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalc

V Číně byl identifikován nový druh opeřeného dinosaura, jehož paleontologové pojmenovali Wulong bohaiensis. Jedná se o druh mikroraptorina dromaeosaura, který je blízce příbuzný slavnému dinosaurovi velociraptorovi. Obýval naši planetu přibližně před 120 miliony let, tedy v období křídy. Abychom jej trochu přiblížili, Tančící drak byl větší než běžná vrána, ale menší než havran.

Tento dinosaurus je jedním z nejranějších příbuzných velociraptora, slavného dromaeosauridního teropoda, který žil asi před 75 miliony let. Wulong znamená "tančící drak" a je tak pojmenován podle aktivní pózy své zkamenělé kostry. Patří do skupiny masožravců zvaných dromaeosauři, kam patří i velociraptor. Tento dinosaurus žil před 75 miliony let v Mongolsku a my jej známe i jako jednoho z hrdinů filmů Jurský park.

Na dokument v angličtině se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Farmář učinil nebývalý objev

Dromeosautus, tedy tančící drak měl úzký obličej plný ostrých zubů a dlouhý kostnatý ocas, který mohl až zdvojnásobit jeho délku. Jeho tělo bylo pokryto peřím včetně křídlatého šiku na rukou i nohou a dvou dlouhých peříček na konci ocasu. Kostru tančícího draka objevil v místě Jiufotang v Číně před více než deseti lety místní farmář, který svůj nález ihned svěřil vědcům. Byl si vědom jeho výlučnosti.

Peří roste různou rychlostí

„Nový dinosaurus zapadá do neuvěřitelné radiace opeřených, okřídlených živočichů, kteří úzce souvisejí se vznikem ptáků," uvedl Dr. Ashley Poust, postdoktorand z Přírodovědného muzea v San Diegu. „Studium exemplářů, jako je tento, nám nejen ukazuje někdy překvapivé cesty, kterými se ubíral dávný život, ale také nám umožňuje ověřit představy o tom, jak v dávné minulosti vznikly důležité ptačí vlastnosti, včetně letu."

Mládě dinosaura s dospělým peřím

Doktor Poust navíc dodal, že se ukázalo, že tančící drak měl na končetinách a ocase peří, které si spojujeme s dospělými ptáky, ale kromě toho měl i další znaky, podle kterých se vědci domnívali, že jde o mládě. Tyto odhady se navíc vědcům potvrdily, což vedlo k zajímavým závěrům. "To znamená, že přinejmenším někteří dinosauři již měli jako velmi mladí dospěle vypadající peří. To nás zmátlo, jelikož jsme si mysleli, že se jednalo o dospěl= jedince. Zdá se však, že měli tento druh peří mnohem dříve, než skončili svůj růst," uvedl Poust.

Pravdou je, že v porovnání s jinými živočichy rostou ptáci velmi rychle a často získají dospělé opeření až dlouho poté, co dosáhnou plné velikosti. Navíc každý druh peří na jejich těle roste jinak rychle. Nápadné peří, zejména to, které se používá k páření, se opožďuje nejvíce.

A přesto se vědcům dostal do ruky exemplář dinosaura, jehož ocas se dvěma dlouhými pery přesahujícími špičku ocasu. Ale bylo to mládě.

Zdroje:

en.wikipedia.org, www.reuters.com, www.sci-news.com