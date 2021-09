Tania Chernova, sniperka z Nepřítele před branami. Co s ní bylo po Stalingradu?

Rachel Weisz ve filmu Nepřítel před branami

Když publicista William Craig na konci 60. let sháněl podklady pro svůj román Nepřítel před branami: Bitva o Stalingrad, podařilo se mu vyhledat i bývalou ostřelovačku, která uprostřed bojové vřavy prožila milostný vztah s oceňovaným sniperem Vasilijem Zajcevem. Na základě rozhovoru vznikla úspěšná kniha, jež se později dočkala i filmového zpracování.

Tania Chernova (česky zapisováno i jako Černova) byla ve snímku Nepřítel před branami z roku 2001 ztvárněna jiskrnnou hollywoodskou herečkou Rachel Weisz a figurovala zde v milostném trojúhelníku, který však v jejím reálném životě neexistoval. William Craig ve snaze učinit román čtivějším příběh výrazně přibarvil, což mělo mimo jiné za následek, že její skutečné životní peripetie dodnes zůstávají tak trochu záhadou.

Pomsta za smrt prarodičů

Podle Craiga Tania pocházela z Běloruska a v dětství emigrovala s rodiči do Spojených států. Po vypuknutí války se vrátila do rodné země, aby odtud odvezla i prarodiče. Ty však už živé nenašla, nacisté je zmasakrovali spolu s celou rodnou vsí. Od toho okamžiku Tania nemyslila na nic jiného než na pomstu; připojila se k odboji a s partyzány putovala do Stalingradu, kde se trénovala ve střelbě pod vedením Vasilije Zajceva. Vzápětí se do něho zamilovala.

Po jeho boku také nastoupila do jedné z nejdrsnějších bitev druhé světové války, ve které se jí podařilo zastřelit 24 Němců. Z bojů ji vyřadilo zranění břicha, které utrpěla, když ostřelovačka kráčející před ní šlápla na minu. Během zotavování v nemocnici v Taškentu k ní připutovala zpráva, že Zajcev na frontě zahynul. Po propuštění z nemocnice proto začala nový život, provdala se za jiného muže a zde také její stopy zmizely.

Po letech přišel šok

Teprve v roce 1969 ji objevil William Craig, aby se jí vyptal na podrobnosti jejího válečného působení. Díky němu se po letech dozvěděla, že Vasilij Zajcev ve skutečnosti nezemřel. Byl to pro ni naprostý šok, protože ho nikdy nepřestala milovat. Nyní už ale byla vdaná a její někdejší milenec byl také ženatý s jinou ženou.

Zajcev v lednu roku 1943 opravdu utrpěl vážné zranění a hrozilo mu, že oslepne. Úspěšná operace mu ale zrak navrátila, takže se mohl vrátit zpět do bojů a nadále se věnovat výcviku ostřelovačů. Po válce se usadil v Kyjevě, kde až do své smrti v roce 1991 působil ve funkci ředitele místní textilní továrny.

