Na přelomu 80. a 90. let si Tanja získala srdce fanoušků jako metalová „sexy dračice“. Z hudební scény na čas zmizela, ale vrátila se. Její comeback byl stejně oslnivý jako začátek její kariéry. Dnes na podia vyráží z poklidné obce ukryté mezi kopci, kde žije se svým partnerem.

Děkuje Hance

Táňa Kauerová alias Tanja se narodila 5. října 1963 v moravském Vratimově. Už jako studentka gymnázia vystupovala se skupinou Feferón. Zároveň chodila na soukromé hodiny zpěvu a účastnila se amatérských soutěží, z nichž v jedné, a to Vratimovské zlaté růži, zvítězila. Se svým výrazným hlasem a talentem by si cestu na podia jistě našla, prorazit jí ale pomohla Hana Zagorová. Lépe řečeno její pořad Dluhy Hany Zagorové. V jeho rámci tehdy proběhla soutěž pěveckých talentů, do kterého se Táňa přihlásila. Ze sedmi stovek uchazečů z celé republiky se pak do pořadu dostalo jen několik. Mezi nimi i dodnes známá rockerka, která ve finále získala druhé místo. I to stačilo, aby „jako ta z televize“ vešla do povědomí, a získala klíč ke dveřím do hudebního světa.

Ty nejdříve je pootevřela, když po maturitě odjela s kapelou na dva roky do Německa. Její hlas za nimi doma ale stále bouřlivě zněl, a to i v uších lídra a bubeníka skupiny Citron Radima Pařízka. Ten jí ty pomyslné dveře otevřel dokořán, když ji oslovil a navrhnul, aby se stala členkou jeho kapely. Nabídku neodmítla – a neprohloupila. Jejím prvním hitem se stal duet Kam jdou lásky mé (1987) s čerstvým zpěvákem kapely Ladislavem Křížkem, který fanoušci skupiny dodnes považují za jeden z nejlepších.

Vzestup a odmlka

Pod „taktovkou“ Pařízka začala rychle zářit jako budoucí velká hvězda. Vyhrála pěveckou soutěž Intertalent, dvakrát se stala bronzovou slavicí a za trojnásobné vítězství v bratislavské televizní hitparádě i cenu Zlatý triangel. K úspěchům na domácích a zahraničních podiích přidala tři alba. Poté také Pařízkův snubní prstýnek, když do jejich pracovního vztahu poslal Amor svůj šíp. Po narození jejich dcery Nikoly Tanja vystupovala jen zřídka a věnovala se především mateřským povinnostem.

Její manželství s Pařízkem se však rozpadlo. Jednoduše proto, že nebyla jediná, kterou hvězdný rocker svíral ve svém náručí. Po rozchodu se začala věnovat kosmetice a jako podnikatelka si otevřela salon krásy v Kamenici u Prahy. Pak přišlo osudové setkání s uznávaným sportovním fyzioterapeutem Karlem Mališem.

Tanja a Ladislav Křížek, turné Reduta

… comeback

Svého partnera následovala do Řecka, kde měl práci ve fotbalovém klubu. Tanja si rok a půl užívala klid a pohodu. Pracovní povinnosti ho poté zavály do Německa a Švýcarska. Nakonec se oba dohodli, že se vrátí domů. Koupili si domek odříznutý od světa, v malé obci na na severní Moravě, který stylově zrekonstruovali. Tanja si pochvaluje čistý vzduch a se svým pejskem si užívá procházky v krásné přírodě.

Na hudební podia se k velké radosti svých fanoušků vrátila. Začala vystupovat se skupinou Aréna a vydala CD. Před deseti lety obnovila i spolupráci s Citronem a účastní se jejich koncertů a turné. Kromě toho koncertuje i se svou skupinou Tanja & Ahard Band. Diváci ji tak mohli slyšet a vidět třeba v září 2023 na benefičním koncertu Srdce na dlani na jihomoravském zámku Čejkovice, jehož výtěžek byl věnován Nadačnímu fondu Krtek, který pomáhá dětem s onkologickým onemocněním.

Tanja se svým psíkem dnes

