Sběratel koupil tank a čekal ho šok. V nádrži našel zlato za 50 milionů korun

Sběratel koupil tank a čekal ho šok.

Nick Mead má neobvyklý koníček. Sbírá vojenská vozidla. S kamarády je pak opravuje a půjčuje například filmařům. V roce 2017 mu padl do oka ruský tank T54/69. Rozhodl se, že ho vymění za armádní nákladní automobil a samohybnou pistoli Abbot v hodnotě asi 850 tisíc korun.

Tank sloužil v Iráku a do Británie se dostal pravděpodobně po válce v Zálivu. Jeho původní majitel ho inzeroval na internetovém nákupním portálu eBay, kde si ho Mead vyhlédl. Jakmile k němu vojenské vozidlo dorazilo, rozhodl se ho důkladně zrenovovat.

Zavolal si svého mechanika Todda Chamberlaina a spolu začali tank rozebírat. Jelikož už předtím našli v tomto voze ostrou munici ráže 50 bmg, zapli si kameru. „Člověk nikdy neví, kdy ho něco zasáhne," říká na začátku videa. Poté odšroubovali poslední externí palivovou nádrž, odpojili trubky a pomocí páčidla ji nadzvedli. „Co to je? Ne, to není to, co si myslím," zvolal Nick Mead, když v mechanikových rukách spatřil zlatou cihlu.

Zlaté cihly v tanku

Celkem jich z nádrži bylo uloženo pět kusů. Dohromady vážily přes 30 kilo. Jejich hodnota se tak vyšplhala k 50 milionům korun. Sběratel však nevěděl co má dělat. „Tank byl před tím, než ho získala britská armáda jako válečnou trofej, s největší pravděpodobností zapojen do invaze Kuvajtu a obrany Iráčanů. Komu tedy zlato patří a koho zavolat?" ptá se ve videu.

Nakonec kontaktoval místní policii. Ta mu zlaté cihly zabavila a vydala mu potvrzení. Vyšetřování ukázalo, že zlato pocházelo z bankovní loupeže, kterou provedli iráčtí vojáci v roce 1990. Úřady se spojily s kuvajtskou ambasádou s cílem najít majitele.

„Pár dnů poté, co jsem publikoval video o nálezu na YouTube se mi ozvalo pár divných lidí," řekl sběratel. „Volal mi například člověk, co tvrdil, že byl plukovníkem britské armády a že zlato patří jemu." Za pár dnů se však situace uklidnila. K případu se nechtěla vyjadřovat ani samotná policie.

Co se stalo s pokladem?

Ani po pěti letech nikdo nezjistil, komu poklad patřil. „Žádné nové zprávy se ke mně nedostaly. I bez odměny mám ale stále svůj krásný tank," směje se Nick Mead. O jeho příběh se však začali zajímat filmaři.

