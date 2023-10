Nick Mead, vášnivý sběratel a milovník tanků a majitel britské společnosti Tanks Alot, která se specializuje na zážitky s obrněnými vozidly, se vydal na pozoruhodnou cestu světem vojenských propriet. Koupil si do své sbírky starý tank a vůbec netušil, že když otevře jeho nádrž, zažije šok.

Tento příběh by se mohl směle rovnat dobrodružstvím ze stránek napínavých románů. Vše začalo nevinným nákupem na internetu. Tehdy Nick nalezl a rozhodl se koupit vysloužilý tank irácké armády typu 69. Proč by také ne, cena byla více než přiměřená, 37 000 dolarů (dnes kolem milionu korun).

To ale ještě Mead netušil, že pod povrchem tohoto bývalého vojenského monstra se skrývá ohromující tajemství, které čeká na odhalení.

close info Zdroj: Historydaily (CC 4.0) zoom_in Nick Mead našel v tanku pět zlatých prutů

Nebyla tam munice, ale něco daleko převapivějšího

Po převzetí své nové akvizice se Mead a jeho věrný mechanik Todd Chamberlain pustili do rutinní prohlídky. To, co se během zdánlivě obyčejného úkolu odehrálo, však bylo všechno, jen ne rutina. Když začali tank zkoumat, objevili kulometnou munici a pojali podezření, že narazili na něco mnohem zlověstnějšího než na obyčejné vojenské vozidlo.

Dvojice nechtěla nechat nic náhodě, a proto se rozhodla zdokumentovat prohlídku na kameru pro případ, že by objevili nelegální střelné zbraně. To, co se skrývalo v nádržích na naftu, je však zanechalo v němém úžasu a doslova se zlatými ústy. Podívejte se na video zde:

Zlato pochází z bouřlivých událostí války v Perském zálivu

Místo nelegálních zbraní narazili Mead a Chamberlain na ohromující poklad - pět zlatých prutů, z nichž každý vážil přes 5 kilogramů. Celková odhadovaná hodnota tohoto třpytivého úlovku? Ohromujících 2,4 milionu dolarů, tedy kolem 60 milionů korun.

Tento oslnivý nález vyvolal otázky o původu zlata a zdálo se, že odpověď má kořeny v bouřlivých událostech války v Perském zálivu. Předpokládá se, že tyto pruty kuvajtského původu byly uloupeny iráckými silami během jejich invaze do Kuvajtu v srpnu 1990. Pozoruhodné je, že po ukončení bojů Irák vrátil značný počet uloupených zlatých prutů do Kuvajtu pod bedlivým dohledem OSN.

Místo zlata mu zbylo potvrzení…

Meadovo dobrodružství však nekončí tím, že by se vyhříval v nově nabytém bohatství. Zlaté pruty byly poslušně odevzdány úřadům a Meadovi nezbylo nic jiného než potvrzení o jeho mimořádném nálezu, které si pak uložil do bezpečnostní schránky. Vlastně nejen to, spokojený sběratel je rád, protože svůj tank si mohl ponechat.

Tento neobyčejný příběh je silnou připomínkou toho, že pod povrchem zdánlivě všedního úsilí se mohou skrývat úžasná odhalení. Cesta Nicka Meada za tankem se nepochybně zapíše do historie jako svědectví o tom, jaké nečekané poklady lze objevit i ve světě vojenských sbírek. Je to příběh, který vystihuje podstatu dobrodružství a objevování a vyvolal ho nenápadný nákup tanku.

