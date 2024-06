Externí autor 6. 6. 2024 clock 3 minuty gallery

Hollywoodská celebrita Tara Reid měla jako mladá dívka slušně našlápnuto na hvězdnou kariéru. Celebrita je však v jejím případě to pravé označení, protože více než ve filmu se objevovala na stránkách bulvárních plátků. Jak je na tom někdejší hvězda filmu Prci, prci, prcičky dnes?

Když se v kinech objevila komedie o dospívající americké mládeži s názvem Prci, prci, prcičky, Tara Reid se stala idolem mnoha můžu i žen. Mužů ze zřejmého důvodu, protože tahle krasotinka měla do nebes dlouhé nohy a dokonalé křivky. Ženy zase chtěly jako ona vypadat. Jenže jak už tomu v mnoha případech bývá, ne každý se dokáže s nabytou slávou tak úplně vyrovnat.

Tara Reid rozhodně nezpychla, ale příval financí za kasovní trhák o sexuálně chtivé americké omladině jí možná vnukl do hlavy nápad, že by kapsy plné dolarů mohla trochu vyprázdnit na plastické chirurgii. A tak se postupem času z přirozeně krásné dívky stala plastiková panenka a nedá se zrovna říci, že by to byla zrovna volba šťastná.

Svět obletěly fotky jejího zdeformovaného poprsí

Ostatně rozmařilost a zjevný přebytek peněz jsou vidět i na jejích rozhodnutích. Tara Reid si nejdříve nechala zvětšit prsa, aby si je posléze zase nechala zmenšit, což samozřejmě nemohlo dopadnout jinak než katastroficky. Její ňadra se podivně zdeformovala, což vygradovalo, když se jí stala „nehoda“ na červeném koberci.

V roce 2006 se promenádovala před fotografy, ale zcela neuhlídala svůj výstřih. A tak celý svět obletěly fotografie jejího ne příliš oku lichotivého poprsí. To bylo strašné. Proslavila jsem se tím, že mám nejošklivější prsa na světě. Bylo to snad na všech internetových stránkách. Byly jich miliony, píše se na webu tvguru.cz.

Nejsou to ale jen prsa, která si chtěla Reid nechat vylepšit. Bohužel i další operace nedopadly tak, jak by si asi představovala, a tak po nezdařené liposukci její břicho „zdobí“ nepěkná jizva. Namísto pekáče buchet tak herečka akorát získala to, že nadosmrti může nosit oděvy, které tuto deformaci budou zakrývat.

Ze sladké holčičky plastikovou královnou

Jeden by si řekl, že tyto dva počiny by měly být dostatečným varováním, ale Tara Reid zřejmě ještě neměla dost škody na těle, a tak se rozhodla tentokrát pod kudlu strčit rovnou svůj obličej. Ani tentokrát to nedopadlo dobře. Dívka, která kdysi oplývala přirozenou krásou se proměnila v podivnou chodící karikaturu a roztomilou a sladkou blondýnku z filmu už dnes rozhodně nepřipomíná.

Příběh Tary Reid je trochu smutný. Nadějná holčička, která se před kamerou ocitla už v šesti letech a následně se potkala ve škole i třeba s přemožitelkou upírů Sarah Michelle Gellar měla zkrátka smůlu. To jsme si ostatně už ukázali na jejích nešťastných rozhodnutích, co se úpravy a „vylepšování“ vzhledu týče.

Smůla ji ale provázela také v profesním životě. Ačkoliv získala roli v dnes již kultovním snímku Big Lebowski a zanedlouho přišly osudné Prcičky, zde výčet jejích úspěchů končí. Následně „triumfovala„“ už jen v oceněních pro nejhorší herečku a účastí na filmech, které se staly absolutními propadáky.

Zdroje: tvguru.cz, vipstar.cz