Video: 4000 let stará mumie princezny je skvěle zachovaná. Živá byla nádherná

Foto: Hiroki Ogawa / Creative Commons, CC BY 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Slyšeli jste už o Lulanské krásce? Pokud chcete spatřit nevídanou krásu, pak se podívejte na video, které rekonstruuje tvář krásné princezny podle zachovalé starověké čínské mumie objevené v roce 1980. Mumie princezny byla objevena nedaleko města Loulan v poušti Taklamakan v dnešním Sin-ťiangu v Číně, podle čehož dostala i jméno. Mumie je stará neuvěřitelných 4000 let! A co víc - zřejmě přepisuje historii. Evropané byli v Číně asi o tisíc let dříve, než se předpokládalo.