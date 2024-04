Externí autor 14. 4. 2024 clock 4 minuty gallery

Tato herečka vždy patřila k ozdobám české divadelní i filmové scény. Malá vzrůstem, ale s velkým talentem exceluje v řadě českých filmů. Kolegům z branže také neunikl její přirozený půvab a dnes má doma jednoho z nejžádanějších herců. Poznáte, které ženě dneska leckterá jiná jejího manžela závidí?

Před jistým časem byla tato krasavice hostem v pořadu Sedm pádů Honzy Dědka, kde na sebe práskla jednu velmi zajímavou pikantnost. Zavzpomínala totiž, jak v devadesátkách chodila do tanečního klubu Radost, který se po chvilce stal nejen místem pro zábavu, ale začala tam i pracovat. A to na velmi zajímavé pozici.

„Spojila jsem příjemné s užitečným. Chodila jsem se svojí kamarádkou Péťou furt do klubu Radost. Pořád jsme si říkaly o peníze. I když už jsem v té době točila a nějaké peníze jsem měla. Měli tam go-go tanečnice a nás napadlo, že když tam pořád chodíme a tancujeme zadarmo, že bychom tam mohly tancovat za peníze,“ vykládala ve zmíněné talkshow.

Kdo si pomyslel, že se svíjela polonahá někde v klubu u tyče, byl rychle vyveden z omylu. Herečka vzápětí upřesnila, co má přesně go-go tanečnice v popisu práce: „Go-go tanečnice nejsou tanečnice u tyče. Jsou to roztancovávačky, normálně oblečené – a každá měla svůj styl. Tak jsme udělaly konkurz, oni nás vzali a dva roky jsme tam tančily.”

Těžko jednoho soudit za to, co dělal v mládí, peníze byly potřeba, a jak umělkyně vysvětlila, nebylo to nic necudného. Ostatně nevyužít svou krásu by byl v podstatě hřích. Pyšná na ni byla i její maminka. „Za to mě maminka pochválila. Jednou se tam byla se svojí kamarádkou podívat,“ doplnila tehdejší historku herečka.

Chtěla něco dokázat rodičům, dnes má Českého lva

Že chtěla rodičům něco dokázat, není divu, dětství neměla příliš růžové. „Ta prvotní motivace, ne úplně zdravá, ale na to jsem přišla, až když jsem byla dospělá, byla díky mému tatínkovi. Pamatuju si, že jsem mu jednou sedla na klín a on mě odstrčil. Byl myšlenkami někde jinde a já si řekla: Tak ty mě nechceš vidět? Tak já udělám něco, že se budeš muset na mě dívat celý život,” zavzpomínala v pořadu Terezy Kostkové Blízká setkání.

A to se jí skutečně podařilo. Jejím prvním velkým úspěchem byl film Saši Gedeona z roku 1995, Indiánské léto. Drama podle knižní předlohy F. Scotta Fitzgeralda jí vynesl nominaci na Českého lva. Toho se jí podařilo i získat, a to v roce 2005 za roli Moniky ve snímku Štěstí. Zde se objevila spolu s Aňou Geislerovou, Pavlem Liškou, Markem Danielem nebo Zuzanou Kronerovou.

Mezi další oblíbené české filmy, kde si tato talentovaná umělkyně zahrála, patří například Vratné lahve, Medvídek, Teorie tygra či Poslední aristokratka, jejíž pokračování se právě natáčí.

Doma má jednoho z největších fešáků

Své soukromí se snaží si dost hlídat, ale moc se jí to nedaří. Média velmi zajímají její vztahy, a to hlavně proto, že v současnosti je provdaná za lamače dívčích srdcí, herce a zpěváka, Vojtěcha Dyka. Pár tvoří od roku 2019 a mají společného syna Aloise.

Předtím chodila i s hereckým kolegou Pavlem Liškou, ale vztah nevydržel. Namísto toho se provdala za producenta Pavla Čecháka, se kterým má dva syny Františka a Cyrila. Brali se v roce 2005 a rozváděli o osm let později. S Vojtou Dykem se poznali, když spolu účinkovali ve stejné divadelní hře. Psal se rok 2010, ale to byla ještě herečka provdaná za Čecháka.

Dnes spolu s Dykem tvoří jeden z nejstabilnějších párů českého showbyznysu a kamkoliv vejdou, udělají svou přítomností velkou parádu. Věkový rozdíl sedmi let mezi nimi není vůbec patrný. Co vás spíše trkne do očí je jejich výškový rozdíl. Dyk se svými téměř dvěma metry převyšuje už tak většinu lidí ve svém okolí, natož svou ženu Tatianu Dykovou, která měří pouhý metr šedesát.

