Bude tomu už 40 let, co se do sebe Pavel a Jana zamilovali ve filmu Láska z pasáže. Příběh dvou milenců ale nakonec dopadne tragicky. A kdo mohl tenkrát tušit, že filmová Jana to samé zažije i ve skutečném životě. Tatiana Kulíšková tragicky přišla o svou lásku. Jak ses tím vyrovnala a co dělá dnes?

Ke slovenské herečce byl v tomto směru osud velmi krutý. Ve filmu se do ní bláznivě zamiloval Lukáš Vaculík, v reálném životě tvořila pár s Pavolem Juráněm. Ten byl také hercem, bavičem, kdy vystupoval ve scénkách se Štefanem Skrúcaným a v neposlední řadě také působil jako moderátor pořadu Triangel, kde se právě se svou osudovou láskou seznámil.

Byl to slovenský populárně hudebně soutěžní pořad. „Triangel jsem moderovala asi dva tři roky a byla to zajímavá moderátorská zkušenost,“ prozradila pro pluska.sk Kulíšková, které tento pořad vemmi změnil život. S Pavolem se vzali a vypadalo na spokojené manželství až na věky. “Věky” ale skončily až neočekávaně brzo, přesněji 1. dubna 1989.

Pavol měl nastartovanou slibnou kariéru, která se začala velmi dobře rozjíždět a nebýt oné tragické události, mohl zazářit nejen na slovenské, ale i české scéně. Jeho všeobecný talent ho k tomu vyloženě předurčoval. Pavol se svými kamarády relaxovali u hotelového bazénu ve slovenské Žilině. Byly čtyři hodiny ráno a oni si dopřávali zaslouženého odpočinku po odehrání představení Zlý sen, jehož turné právě probíhalo.

Jako by ale už samotný název předpověděl, že se stane něco hrozného. Po nějaké chvíli si totiž Pavolovi kamarádi všimli, že se nevynořil z vody. I přesto, že byl dobrým plavcem, nebylo mu to nic platné. Pod vodou byl údajně zhruba minutu a ani oživovací masáž ho už nezachránila. V té době mu bylo pouhých devětadvacet let a manželství s Tatianou tak trvalo pouhé tři roky.

Ze smrti manžela se vzpamatovávala dlouho

Po smrti milovaného manžela se Kulíšková stáhla z veřejného dění a uzavřela se sama do sebe. Tragická událost jí naprosto otřásla. Vyrovnat se s tím jí trvalo velmi dlouho a v jednu dobu si dokonce myslela, že už se nikdy nedokáže znovu zamilovat. „Když zemřel, měla jsem pocit, že už nikdy nebudu mít děti, nepotkám žádného muže,“ uvedla v rozhovoru pro korzár.sk.

Nakonec ale sama ve své hlavě došla k názoru, že neustále se nechat sžírat minulostí a smutkem s tím spojeným nemá smysl. „Když jsem se s jeho ztrátou vyrovnala, začaly mizet i tyto pocity. Není dobré donekonečna se něčím zabývat, rozebírat to v sobě. Věci je třeba nechat plynout a mě si láska nakonec našla,“ doplnila poté a skutečně novou lásku našla. Čekala na ni v trnavském divadle.

Láska se jmenovala Vladimír Jedľovský, což byl její o deset let starší herecký kolega. Ani zde ale neměla Tatiana cestičku vyšlapanou, Jedľovský byl totiž v té době ženatý. „I když to, co mezi námi bylo, bylo krásné, nebylo to snadné pro nikoho z nás,“ zavzpomínala na strasti s novou láskou Kulíšková. Štěstí es na ni ale přece jen posléze usmálo a s Vladimírem dokonce povili potomka.

„Narozením syna jako bych se nadýchla. I proto jsem zůstala tři roky na mateřské dovolené. Jeho narození jsem vnímala jako zázrak a přiznávám, že od té doby, co je na světě, můj život patří především jemu,“ říká dnes už opět šťastná Kulíšková, která je vděčná osudu za to, že jí dal druhou šanci začít znovu žít.

Žije spokojený život a je to na ní vidět

Tatiana Kulíšková v současnosti žije se svým manželem Vladimírem a synem Adamem ve slovenské Trnavě, kde se dál aktivně věnuje herectví v divadle Jána Palárika.

Ačkoliv už dnes není štíhlá jako proutek, jak tomu bývalo za jejích mladých let, herečku to prý absolutně netrápí. „Své tělo akceptuji. Nemám problém s tím, že už nejsem právě nejhubenější, i když jako mladá jsem hubený byla. Doopravdy to nepovažuji za důležité. Váhu jsem řešila víc, když mi bylo patnáct, tehdy jsem se zamýšlela nad tím, jestli jsem dostatečně štíhlá,” komentuje svou figuru Kulíšková, která dodává, že kila přestala řešit poté, co se jí narodil syn Adam.

„Je mnohem více důležitějších věcí než štíhlá postava. Stárnutí samozřejmě není bůhví jaké, ale takový je zkrátka běh života,” říká smířlivě jedna z nejlepších slovenských hereček.

