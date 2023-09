V mladí je každý krásný, což neznamená, že by se přibývajícím věkem krása vytrácela. Někoho ale léta šetří více, jiného méně, ať muže či ženy, celebrity či sousedy. Představitelka Jany Hálkové z Lásky pasáže sice už není holčina jako proutek, přesto má „šmrnc“ a z kil navíc si hlavu nedělá.

Jako ve filmu

Někdy se život obyčejného člověka podobá filmovému scénáři. Někdy i samotní herci prožijí podobný osud, jako ve své filmové roli. Brigádnici Janě v Lásce z pasáže (1984) tragicky zemřel její milý Pavel (Lukáš Vaculík). Její představitelka, slovenská herečka Tatiana Kulíšková o svou lásku přišla i v životě. Jako osmadvacetiletá po třech letech manželství ovdověla, když se její o rok starší manžel herec Pavol Juráň nešťastnou náhodou utopil v hotelovém bazénu.

close info YouTube zoom_in Tatiana jako Jana ve filmu Láska z pasáže

V té době měla pocit, jak uvedla v několika rozhovorech, že se jí zhroutil svět, že se už nezamiluje, nebude mít děti, rodinu…

Veselejší scénář

Tatiana Kulíšková pochází z Bratislavy. Ač si prošla svým a neměla po smrti svého muže lehké období, přesto v den, kdy se narodila, tedy 22. března 1961 na nebi zazářila šťastná hvězda, jak se říká. Jak chutná svět filmu poznala už jako dítě, kdy se objevovala v menších dětských roličkách. I během studií na VŠMU si zahrála v několika slovenských filmech a pohádkách. Ve známost u českých diváků vešla především díky českým filmům, který jí přinesly i popularitu. První z nich je již zmíněný film Láska z pasáže. O rok později si zahrála taxikářku Táňu Brychtovou v krimi komedii Podfuk (1985). Pokud jde o český film, menší roli dostala ve filmech Zelená léta (1985) a Discopříběh (1987).

Její herecká kariéra však čítá nespočet menších a větších rolí ve slovenských filmech a seriálech (od 1975…).

Následující krátké video s Tatianou ve filmu Láska z pasáže:

Zdroj: Youtube

Šťastná hvězda

Paní Tatiana v roce 1986 přijala stálé angažmá v Divadle pre deti a mládež v Trnavě (dnes Divadlo Jána Palárika), kde nastudovala desítky postav. Na Slovensku ji znají i jako moderátorku televizních hudebních pořadů a pořadů pro mládež, a také jako dabérku. Je držitelkou ocenění Zlatá Slučka 97 za nejlepší ženský dabing, které získala za namluvení Chiary (herečka Barbara De Rossi) ve filmu Vítězství lásky.

close info Wikimedia Commons zoom_in Tatiana kila navíc neřeší

A její nejkrásnější role? To je role matky. Když bylo Tatianě 32 let, zjistila, že je těhotná. Život se jí znovu obrátil naruby, tentokrát lícem vzhůru. Otcem jejího dnes již dospělého syna Adama je herecký kolega Vladimír Jedľovský (*1951). Manželi se stali ve filmu Cukor (1982), v té době však jen pouze filmovými. Jiskra mezi nimi přeskočila a zažehla plamen lásky až na scéně trnavského divadla, navzdory tomu, že byl Vladimír v té době ženatý. I přesto se z nich stali životní partneři. A jak Tatiana říká, dnes jim společné scény na divadle pomáhají souznít ve stejné tónině i v životě. Sdílejí spolu i další vášeň – sázky na koňské dostihy. Tatian prý ráda vyhrává, ale nerada riskuje. Domácí práce mají rozdělené, Vladimír se věnuje zahradě, ona kuchyni.

A „kypré tvary“, na které poukazují media? Ty vůbec neřeší. Jak říká, kila ji víc trápila v pubertě, když si jako hubená připadala tlustá. Přiznává, že stárnutí není žádná výhra, ale na rozdíl od mnoha hereček netouží zachovat si zdání mladistvého vzhledu díky „zákrokům lékařům“, ač to, i ženy chápe. Když už nic jiného, strach podstoupit nějaký zákrok a s tím souvisejí bolesti je pro ni stejně děsivý jako hadi. Je jaká je, a tak to bere. Stárnutí bere jako součást života, protože do něho prostě patří. A koneckonců ta kila navíc jsou pro ni šťastná kila. Zaoblilo ji vytoužené mateřství. Pochopila, že štěstí není ve fyzickém vzhledu, daleko důležitější je naplnění života. Rodina, ale i práce. Práce, která člověka baví a má ji rád.

Zdroje: plus7dni.pluska.sk, korzar.sme.sk, www.csfd.cz, zivotopis.osobnosti.cz