Herečku Tatjanu Medveckou (71) si většina lidí pamatuje jako studentku Evu T. v legendární české komedii Marečku, podejte mi pero! Medvecká má ale na svém kontě desítky rolí. Půl století je v jednom divadle a půl století s jedním mužem, se kterým má dvě krásné dcery.

Role v "Marečku, podejte mi pero!" nebyla určena pro ni

Tatjana Medvecká je legendární česká herečka, která lidi upoutala v kultovní komedii Marečku, podejte mi pero! Málokdo ale ví, že role sympatické studentky Evy T. nebyla původně určená pro ni. Když před lety přišla na kostýmovou zkoušku, tak na jejich šatech bylo napsáno jméno Marta Vančurová.

Medvecká nechápala, jak je něco takového možné. Poté jí ale kostymérka prozradila, že roli měla původně získat Marta Vančurová, ale otěhotněla a Tatjana je její náhradnicí. Jak se později ukázalo, bylo to skvělé rozhodnutí. Poprvé se objevila po boku Jiřího Schmitzera a lidé si mladou a zamilovanou dvojici ve filmu velmi oblíbili.

Nadaná herečka se narodila v roce 1953 v Praze a oba dva její rodiče byli Slováci. "Tatínek mluvil také maďarsky a německy, navíc studoval angličtinu, tím pádem jsem k jazykům měla od dětství blízko. Bavilo mě vyluzovat zvuky a intonace tak vzdálené mé mateřštině," zavzpomínala v rozhovoru pro iDnes.cz.

Už od malička je zvyklá na to, že se lidé podivují nad jejím křestním jménem. "Tatínek říkal, že ho mám po jeho mamince, ale později jsem našla její úmrtí list a tam stálo Tatiana. Takže vlastně nevím, kde jsem k tomu přišla," říká s úsměvem herečka, kterou si lidé mohou pamatovat filmů Narcisový dům nebo Jako nikdy. Zahrála si také v oblíbeném seriálu Most!

Půl století s jedním mužem

Dodnes ji s Jiřím Schmitzrem pojí kamarádství. "Mám Jiřího moc ráda, mám ráda jeho humor. On je takový lakonický, moc toho nenamluví. Když jsme se po dvaceti nebo třiceti letech potkali znovu na place, šli jsme proti sobě, on se na mě podíval a řekl jen: ‚Viď!‘ A v tom byl celý život," nechala se slyšet pro Super.cz.

Už ve druhém ročníku na gymnáziu se dostala na DAMU a hostovala už během studií v Národním divadle, kam po úspěšném absolvování školy v roce 1975 nastoupila natrvalo. "Čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, jaké to bylo neskutečné štěstí a obrovské privilegium," pokračovala. Na DAMU také poznala svoji osudovou lásku, se kterou je již přes půl století.

Se scenáristou Jiřím Dufkem to byla láska na první pohled a prožili spolu mnohé. Z jejich lásky vzešly dvě dcery Kateřina a Kristina, které se obzvlášť v době dospívání velmi těžko vyrovnávaly s její popularitou. "Moje děti byly poslušné, ale občas něco problesklo," nechala se slyšet pyšná maminka.

"Třeba Kateřina byla jako malá v lázních po těžké operaci slepého střeva. Po návratu se mi svěřila: To bylo hrozný, všechny holky jsme se kamarádily, jenže jednou se ukázalo, kdo je moje máma, a od té doby jsem tam neměla kamarádku ani jednu," svěřila se, že její dcery to neměly úplně jednoduché a ona je chápe.

Dcery jako by jí z oka vypadly

Svoji slavnou maminku zapírala i mladší dcera Kristina, která práce na FAMU psala pod cizím jménem. "Jen si vezměte, kolikrát jsem měla před Vánocemi premiéru. Ostatní maminky chystaly adventní věnce a pekly cukroví, já měla hlavu v pejru z blížící se premiéry. Moje holky je většinou protrpěly, bály se, abych něco nezvorala. A já si pak říkala: Panebože, co já těm svým dětem dělám," vypráví Medvecká.

Ani jedna z dcer se ale nevydala ve stopách své maminky. Sama Medvecká občas balancuje nad tím, jestli jim byla dobrou matkou vzhledem ke své profesi herečky. "Když to teď vidím a srovnávám s tím, jak se ony věnují svým dětem – v tom obrovském časovém presu – tak to jsem byla nedostatečnou matkou, protože jsem s nimi tak často opravdu nebyla," zapochybovala v rozhovoru pro Lifee.cz.

V současné době je herečka už babičkou. Kristina i Kateřina vyrostly v nádherné ženy, které své mamince jako by z oka vypadly. Kristina vystudovala scenáristiku a dramaturgii a Kateřina je porodní asistentka. Mezi sebou mají krásný vztah a Tatjana je pyšná babička, která na své dcery co by matky pěje jenom chválu.

