Externí autor 15. 11. 2024 clock 3 minuty

Některá znamení zvěrokruhu mají ve svém nativu vlastnosti, které rozhodně nejsou chvályhodné. Podívejte se na tři, jež patří k těm nejméně oblíbeným. Nejenom že ráda intrikaří a lžou, ale také se na ně nedá spolehnout.

Stejně jako má někdo talent k malování nebo psaní, jinému hvězdy nadělily schopnost intrikovat a překrucovat pravdu. Pokud patříte ke třem níže uvedeným znamením, zkuste se zamyslet nad tím, jak byste se mohli těchto negativních vlastností zbavit. Vy ostatní byste si naopak měli uvědomit, že i na těchto znameních se dá najít něco dobrého.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Štír má situaci mezi ostatními znameními zvěrokruhu pravděpodobně nejtěžší. Nese se kolem něj tajemná, až mysteriózní aura a často se o něm říká, že je pomstychtivý a manipulativní. Mnozí se obávají jeho nepředvídatelnosti, intrikánství a v přeneseném slova smyslu jedovatého bodnutí, proto se tomuto vodnímu znamení snaží vyhýbat. Na druhou stranu je to škoda, protože Štír si v sobě nese i spoustu pozitivních vlastností.

Pokud se s nějakým Štírem potkáte, nejspíš vám neunikne, jak moc je loajální a trpělivý. Jakékoli tajemství mu řeknete, to u něj zůstane a rozhodně ho sám o sobě nepustí dál.

Pravdou je, že Štírovi docela dlouho trvá, než si vás připustí k tělu. Dlouho vás totiž zkoumá a testuje, protože má strach ze zrady. Jakmile zjistí, že jste v pohodě, otevře vám své srdce a stane se vaším přítelem až do konce života. Občas by bylo lepší dát tomuto znamení více času ke vzájemnému poznávání, než si ho rovnou držet od těla.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Jestli si právě teď říkáte, co zde dělá ten dobrácký Býk, pak vězte, že za svou neoblíbenost vděčí především své tvrdohlavosti. Býci se celkem neradi přizpůsobují. Stojí si zatím, že jenom jejich vlastní cesta je ta správná.

Nečekejte od nich kompromis. A co si budeme povídat, ten by neměl chybět v žádném vztahu. Na tohle zemské znamení se nedá moc spolehnout, protože občas udělá průšvih, ke kterému se nerado přiznává. Přesněji řečeno, nemluví o něm. I to je projev tvrdohlavosti.

Bohužel lidé pak rádi zapomínají i na jeho pozitivní charakterové rysy. Namátkou, Býci jsou velmi loajální, trpěliví a vřelí lidé. Jsou velmi romanticky naladění a spíš vidí sklenici napůl plnou než napůl prázdnou. Co jim poradit? Někdy je lepší ustoupit a zvážit, zda názor druhé strany nebude přece jenom o fous lepší.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Jedno slovo, které se Beranovi nebude líbit a vzteky vyskočí až ke stropu. Tohle ohnivé znamení je nesmírně temperamentní a svou impulzivní a zároveň hádavou povahou si velmi rychle znepřátelí většinu lidí kolem sebe. Jakékoli diskuzi nebo dokonce hádce s ním je proto rozhodně lepší se vyhnout.

Na druhou stranu i znamení Berana umí nabídnout vlastnosti, pro které stojí za to o něm uvažovat. Nejenom že je vřelý, součástí jeho vznětlivé povahy je také otevřenost a vášnivé nadšení pro život jako takový. Rád se s vámi půjde pobavit třeba do divadla nebo do klubu, ale je ochoten se vydat i kamkoli za dobrodružstvím.

Milí Berani, my víme, že výbuchy vzteku do vašeho života patří. Vy byste ale měli vědět, že pokud nechcete zůstat v životě sami, měli byste je začít eliminovat. Nikdy není pozdě zapracovat na své psychice. Navíc se uleví nejenom vašim blízkým, ale zcela určitě i vám.

Zdroje: www.prosieben.de, www.express.co.uk, www.petra.de