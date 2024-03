Možná si v posledních měsících říkáte, že byste ocenili konečně trochu klidu. Ten rozhodně nečeká na tato čtyři znamení, protože tito lidé mohou naopak očekávat divokou jízdu na vlně lásky. Místo poklidného luštění křížovek u seriálu totiž vyrazí na rande, které jim změní život. Budete to i vy?

Právě jste si začali říkat, že single život není zas tak špatný? Nikdo vám do ničeho nekecá, jste sami svými pány a nemusíte se stále kvůli něčemu obhajovat. Žádné dlouhé dohady, vyčerpávající hádky a výčitky.

Nudné rodinné návštěvy o víkendech místo kina, setkání s přáteli nebo sauny. Podle astrologů mohou tito čtyři lidé na nějaký samotářský život zapomenout, protože v následujících měsících je potká láska jako trám.

Rak (22. 6. až 22. 7.)

Citliví Raci nesou těžce srdeční zranění. Každá emoční rána v nich zanechává hlubokou jizvu, která má dalekosáhlé následky. Tito lidé se vyrovnávají s rozchody nejhůře z celého zvěrokruhu. Jsou to něžní romantici, kteří touží po velké lásce na celý život.

Nejvíc ze všeho na světě si přejí založit rodinu a vychovávat se svým partnerem potomky. Tento rok má přinést mnoho změn, které se dotknou všech hvězdných znamení. Právě v následujících měsících potká Raky milostné vzplanutí.

A ne jen tak ledajaké. Osud jim zavede do cesty výjimečnou osobu, se kterou si budou mít co říct. Zcela nečekaně jejich srdce zahoří a tento oheň v nich bude dlouhodobě plápolat, možná až do konce života.

Váhy (23. 9. až 23. 10.)

Rozvážné Váhy mají rády klid a harmonii. Toto znamení je známé svým odporem ke konfliktům, proto je pro ně lepší žít určitou životní etapu jako poustevník, o samotě. Pokud nemají tito lidé svou pravou polovičku po svém boku, užívají si single života.

Mají smysl pro estetiku, rádi chodí na výstavy, do divadla a na koncerty. Je to potrava pro jejich duši. V dubnu se mohou tito zrozenci pomalu loučit se samotářským stylem života, protože konečně potkají lásku svého života.

Bude to přesně takový člověk, o jakém snili. Pohodář, který má stejně jako oni zájem o kulturu a smysl pro krásu. Budou spolu prožívat nezapomenutelné okamžiky, které je budou tmelit k sobě. Není vyloučeno, že bude brzy svatba.

Blíženci (22. 5. až 21. 6.)

Blíženci jsou známí svou nestálostí a přelétavostí. Mají rádi zábavu a svobodný život. Jakmile je něco, nebo někdo přestane bavit, odchází o dům dál. Nesnáší nudu, a tak potřebují v životě neustálou stimulaci.

Dlouhodobý vztah obvykle urputně nehledají, protože z něj mají strach. Znamená to pro ně závazek, omezení svobody, a hlavně se bojí stereotypu.

Navzdory tomu právě tito jedinci potkají na přelomu dubna a května tak zajímavou osobu, že na všechna svá přesvědčení zapomenou jako mávnutím kouzelného proutku. Najednou je jejich přátelé nebudou poznávat, protože se zamilují a úplně ponoří do nového vztahu. Není vyloučeno, že bude trvalý a dlouhodobý.

Vodnář (21. 1. až 20. 2.)

Vodnáři možná ještě neměli to štěstí zažít lásku jako z červené knihovny, ale právě v následujících měsících budou zasaženi Amorovým šípem přímo do srdce. Sice mají právě rozjeto mnoho zajímavých pracovních projektů, ale tohle bude stát za to.

Nakonec určitě zvládnou svou kariéru skloubit s novým vztahem a randěním. Optimistická nálada a pozitivní energie z nich budou jen sršet. Právě díky takovým vibracím lásky, se jim bude dařit na všech frontách.

Stačí se jen otevřít a přijmout to, že si to zaslouží a mohou být milováni takovou silnou láskou. Pro Vodnáře budou tyto silné emoce novinkou, ale mohou se jim s důvěrou odevzdat, protože tady se rýsuje skutečně nádherný a hluboký vztah.



Autorský článek