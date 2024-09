Externí autor 23. 9. 2024 clock 4 minuty

Myslíte si, že by znamení zvěrokruhu, ve kterém jste se narodili, mohlo hrát roli v tom, jak dobře se vyznáte ve finančních záležitostech? Podívejte se, která tři znamení zvěrokruhu jsou toho dobrým příkladem, protože mají na svých bankovních účtech mnohem více peněz než ostatní.

Co si budeme povídat, lidé neradi mluví o penězích, ale ty nevyhnutelně určují naše životy. Většině lidí se daří docela dobře. Mají kde spát, co jíst, i když ke konci měsíce musí plánovat a na dovolenou jezdí po českých luzích a hájích pod stan.

Ale jsou i tací, kteří přišli na svět se schopností vytěžit z mála hodně. Nejenom že třeba mají velký plat, ale i ten menší umí zhodnotit, vyjdou s málem a ještě ušetří. Nemluvě o tom, že myslí na zadní kolečka a své vydělané peníze dobře investují.

Podívejte se, kterým třem znamením zvěrokruhu můžeme jejich bankovní účet jenom závidět:

Býk (21. 4. – 21. 5.)

V první řadě je třeba říci, že zrovna Býk nepatří k lidem, pro které je bohatství na prvním místě. Jakmile ale vydělá prvních pár korun, rychle si uvědomí, že finanční prosperita mu umožňuje zajistit si pohodlí a požitky s tím spojené. S touto myšlenkou činí rozumná rozhodnutí, která mu umožňují peníze zhodnocovat.

Budiž Býkovi ke cti, že i když je požitkář, umí šetřit, a to na správných místech, takže nečekejte, že pojede na dovolenou do kempu. Vybere si hotel s pěti hvězdičkami, protože si po celoroční práci potřebuje dopřát pohodlí. Jinak utrácí spíše výjimečně a za věci, které mu do budoucna přinesou finanční blahobyt. Pokud má peníze vydat, činí tak po velmi pečlivém rozhodnutí. Býka takové finanční plánování baví a často si je volí i za svou profesi, takže ho můžete potkat třeba v bance nebo v pojišťovně, které mu zajišťují stálý zdroj příjmů.

Existuje ještě jeden způsob, který Býkovi přináší peníze. Rád totiž investuje do umění a také sbírá starožitnosti. Nejenom že má kolem sebe rád hezké kousky, ale také dobře ví, že takové věci časem získávají na stále větší hodnotě, takže v případě potřeby mu mohou přinést další finance.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Kozoroha s planetou Saturn v zádech ženou ambice. Potřebuje být „první i na poště“ a s tím jde ruku v ruce také finanční úspěch. Pokud pro sebe najde práci, která ho bude bavit, pustí se do ní s obrovskou houževnatostí a disciplínou. Od jeho cesty k úspěchu ho neodradí nic.

Kozoroh zcela chápe, jak je při dosahování finančních cílů důležité plánování. Krok za krokem postupuje nejenom k vysněné metě, ale také k odpovídajícímu platu. I když se často vyskytuje ve vedoucích pozicích, které vyžadují velkou zodpovědnost, například ve finančním sektoru, vysokém managementu nebo dokonce v politice, může se vydat i jinou cestou.

Vzhledem k tomu, co umí, stává se specialistou v daném oboru. Jako profesionál pak může vydělávat podstatně víc než lidé na manažerských postech.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Také Panna je tvrdý a ambiciózní pracant, za což pochopitelně očekává i odpovídající peníze a to se jí daří, protože často pracuje ve finančnictví nebo v administrativě. Ale pozor, není to jen tak nějaká asistentka. Panna má pozoruhodný smysl pro detail přirozený sklon k důslednému odhalování možných potíží, což dokáže ocenit nejeden zaměstnavatel.

Jelikož je Panna velmi praktická, šetří především na praktické věci. To může být třeba nový byt, dům nebo auto, věci, které skutečně potřebuje. Při nákupu jakýchkoli nových věcí si velmi dává pozor na to, co kupuje a za kolik.

Lidé narození ve znamení Panny umí plánovat, až bychom mohli říct předvídat dlouhodobé finanční důsledky. Proto je obvykle nepřekvapí nečekaný, finančně náročnější nákup třeba dražšího spotřebiče či již zmíněného auta. Svým přístupem dokážou nashromáždit poměrně výrazné finanční prostředky, které jim v důchodu umožňují neztratit nic ze svého standartu.

Zdroje: www.bunte.de, www.kantodesign.fi, www.prosieben.de