27. 9. 2024

Nestárnoucí česká herečka patří mezi nejkrásnější tuzemské umělkyně, která už dvacet let vypadá stejně. Zatímco v profesním životě se jí daří, v tom osobním to skřípe. Stále nenarazila na toho pravého. Její jedinou dcerou je nádherná Kateřina Tomanová.

Všechny partnery opustila

První velkou láskou krásné herečky byl movitý podnikatel Zdeněk Toman. S ním jako jediným má také půvabnou dceru Kateřinu. Brali se v roce 1997 a o rok později v roce 1998 se narodila jejich jediná dcera. Manželství začalo ale po sedmi letech skřípat a v roce 2004 následoval rozvod, který byl velmi bouřlivý.

Bitva mezi bývalými manželi probíhala hlavně přes média. Zdeněk Toman se k herečce choval velmi nevybíravým způsobem, osočoval ji, dokonce ji obvinil, že mu dluží peníze. Herečka byla v té době úplně na dně a nerozuměla tomu, proč se jí otec jejich společného dítěte tak mstí. Jeho chování označila za likvidaci své osoby a záhy na něj podala trestní oznámení.

Podnikatel zemřel ve věku 61 let v roce 2015 ve svém pronajatém bytě na Vinohradech, kde byl po čtyřech dnech nalezen mrtvý. Žil tam sám a smrt byla patrně shoda hloupých náhod. Údajně upadl v koupelně a praštil se do hlavy.

Další muž půvabné herečky byl kontroverzní slovenský politik Boris Kollár. Jejich vztah kupodivu vydržel šest let, ale poté přišel rozchod.

„Prostě jsem chtěla žít podle svého. Člověk, který není z branže a začne žít s herečkou, má třeba úplně jiné představy," nechala se slyšet česká herečka v Show Jana Krause. Do dalších vztahů se už nežene. „Mně už neukradne srdce asi nikdo. Doufám! Už se ho nakradli dost v minulosti, takže si nechávám radost z toho, co žiju, vnímám, vidím," řekla v rozhovoru pro MF DNES.

Chlapy vyměnila za přírodu

I přesto, že pana dokonalého zatím nenašla, života si umí užívat i bez něj. „Osobně inklinuji spíš k přírodě, takže moji duši a srdce nabíjím přírodním prostředím. Slunce, hory, les, řeka, přehrada, zvířata kolem mě a dobří lidé, kterých je opravdu pomálu," dodala vždy optimistická herečka.

„Až se to jednou stane a někoho takového potkám, tak vám to ráda oznámím. Ale zatím to tak není a já jsem velmi spokojená a šťastná tak, jak žiji teď," nechala se pro iDnes.cz slyšet herečka, mezi jejíž další partnery patřil například bývalý mediální magnát a majitel televize Barrandov Jaromír Soukup nebo Petr Kovarčík.

Dle vlastních slov to byla právě ona, která všechny muže nakonec opustila. „Žádný muž se se mnou nikdy nerozcházel. Všichni partneři naopak velmi litovali toho, když jsem je opustila. Pokud mi bude to štěstí a radost v podobě lásky ještě dáno, budu ráda. V životě samozřejmě lásku potřebuji. Žádný můj vztah v minulosti ani v budoucnosti nebyl a nebude bez lásky, protože tak já s partnerem žít nedokážu," přiznala.

Na dceru je právem pyšná

Jestli je na něco herečka pyšná, tak je to její nádherná dcera. „Jsme dvě ženské v domácnosti. Ale máme se rády. Chtěla bych podotknout, že rozhodně nehledám žádného muže. Nikdy jsem nehledala žádného muže. Muži si vždycky hledali – a buď našli, nebo nenašli – mě," prohlásila nedávno.

O své dceři mluví jen v superlativech. "Kačka je moje zlato, moje všechno. Ona je můj smysl života a je úžasná. Hodně pracuje a je velmi akční, zvládne toho opravdu hodně. Jsem na ni velmi pyšná," řekla pro web Lifee. Dcera Kateřina ale nejde ve šlépějích maminky a herečka z ní nebude. Párkrát si vyzkoušela být modelkou, ale věnuje se hlavně jezdectví a parkuru.

Kateřina doslova miluje koně a tomuto sportu se věnuje i závodně. Navíc lásku ke zvířatům mají se svojí maminkou společnou. Herečka si své soukromí bedlivě střeží, ale občas do něj nechá lidi nahlédnout. Na sociálních sítích ji sleduje přes sto tisíc lidí, kteří jí drží palce a věří, že v osobní rovině se herečce zanedlouho začne dařit.

Pokud stále netušíte, o koho by se mohlo jednat, tak my vám to prozradíme. Jednou z nejkrásnějších českých hereček, která má stejně půvabnou dceru, je herečka a zpěvačka Kateřina Brožová. „S mojí Kačulkou jsme si připily na otevření Máje," napsala k nedávnému snímku s dcerou.

