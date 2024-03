Mystický svět předpovídání budoucnosti a našeho osudu fascinuje lidstvo už od počátku věků. Astrologie zná několik vyvolených hvězdných zrozenců, kteří mají výjimečný dar. Jejich intuitivní vnímání je tak silné, že vidí do ostatních lidí a mnohdy vědí, co se stane. Patříte k nim i vy?

Následující znamení zvěrokruhu jsou lidé, kteří jsou často léčiteli, šamany, průvodci a jasnovidci. Narodili se totiž s darem, díky kterému vidí neviditelný svět energií, cítí svými smysly, co nám chytá budoucnost a umí číst v kartách, symbolech a znameních. Tři nejsenzitivnější jedinci patří k vodním znamením.

Voda je elementem ticha, klidu, síly a očisty. Přináší prvek regenerace a možnost opouštění. Není divu, protože právě element vody jim propůjčuje schopnost ponořit se do hloubek nadpřirozených světů. Možná někoho takového znáte, nebo tyto dosud neobjevené schopnosti dřímají právě ve vás, a čekají, až je začnete na plno používat.

1. Štír (24. 10. až 22. 11.)

Záhadnému vodnímu znamení Štíra vládne planeta Pluto. Tito lidé se dokážou ponořit do hlubin lidské duše i odhalit mnohá tajemství. Jsou obdařeni velice dobrou intuicí, proto vědí, co se stane, ještě dřív než kdokoli jiný. Těmto lidem se nikdy nepokoušejte lhát, protože na vaši lež vždy přijdou. Mají na ni citlivý radar. Podvody a neupřímnost přímo nesnáší, pozor na to.

Pokud by nějaké znamení zvěrokruhu mělo být předurčeno pro dráhu detektiva, pak by to byl právě zrozenec Štíra. Mají totiž dar pronikat hluboko do lidské psychiky a odhalovat to, co je druhým skryto. V lidech čtou jako v knihách. Jednou se na vás podívají svým pronikavým a nebezpečně inteligentním pohledem a vědí přesně, co jste zač. Odhalováním lidských povah to ale nekončí.

Díky své vrozené jasnovidné schopnosti umí nejen předpovídat, co se stane, ale perfektně svá zjevení interpretovat. Těmto lidem se do života dostane spiritualita a ezoterika sama, aniž by ji jakkoli vyhledávali. Potenciál, se kterým se narodili společně s jejich zvídavou povahou, umožňuje těmto zrozencům nahlížet do tajemné budoucnosti. Postupně se stanou vyhledávanými věštci.

2. Ryby (21. 2. až 20. 3.)

Empatickým Rybám vládne mocný Neptun. Toto znamení je považováno za nejvíce obdařené z těchto tří vyvolených. Má jasnovidné schopnosti, intuici a hypersenzitivitu, díky které se dokáže snadno a rychle nacítit na druhé lidi. Dokážou dobře vnímat energie a hluboké emoce lidí kolem sebe. Právě proto se Ryby stávají různými alternativními léčiteli, terapeuty a motivačními kouči.

Těmto lidem se stačí naladit na své vnitřní já, které se propojí s kolektivním vědomím, a získává tak okamžité informace a odpovědi na své otázky. Zdají se jim živé sny, které umí výborně vykládat a interpretovat dál. Mají také dar číst v lidských tvářích, jejich přátelé jim často ukazují, s kým se chystají na rande. Ryby jim vždy dobře poradí, zda je jejich nový protějšek hodný člověk.

Toto znamení umí lidem poskytnout skutečné porozumění a útěchu. Dokážou jim dát najevo, že je vidí, slyší a vnímají. Což je pro jejich klienty mnohdy poprvé v životě, co tento pocit zažijí. Díky tomu získají jejich důvěru a věrnost. Ryby jsou skvělými životními průvodci a rádci. Jedna z nejlepších vlastností je, že umí druhé uklidnit a dát jim do života potřebnou naději.

3. Rak (22. 6. až 22. 7.)

Posledním vodním znamením je Rak. Nejcitlivější hvězdný zrozenec, kterému vládne mocný Měsíc. Tito lidé mají radar na emoce a silně vyvinutou intuici. Umí se napojit na pocity a potřeby lidí kolem sebe. Vycítí i sebemenší energetické změny. Díky své skvělé intuici dokážou dobře poradit druhým, kteří se pak umí rozhodnout správně.

Raci jsou tlumočníci duchovních poselství. Dostávají zprávy od andělů a dalších bytostí, které dokážou srozumitelně přeložit a vyložit nám obyčejným smrtelníkům. Tito lidé jsou senzitivní na energie v přírodě. Rádi pracují s minerály a jinými kameny, kterými si harmonizují domov, nebo je nosí často při sobě, když někam jdou. Kameny si čistí i vodu, kterou pijí.

Skvělí terapeuti zrození v tomto znamení často používají bylinky. Sbírají je za úplňku, kdy mají největší sílu. Věří v léčivou sílu přírody, kterou umí nakombinovat na míru potřebným. Mají dar vidět věci skryté našim zrakům. Díky tomu se dokážou naladit na člověka, nacítit jejich aktuální problém, a právě pomocí bylin a jiných metod umí účinně pomoci.

Zdroj: nypost.com