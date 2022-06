Vědci našli v moři stovky doupat obřích zabijáckých červů. Měřili 2 metry

Na mořském dně kdysi žili draví červi.

Nevypadají moc vábně, jsou plaší a stojí desetitisíce korun. Draví mořští červi Eunice aphroditois obývají nory na mořském dně. Nyní vědci objevili doupě jejich pravěkého předka. Jde o zcela unikátní nález.

Podmořský tunel, starý 20 milionů let, se nachází na pobřeží Tchaj-wanu. Má tvar písmene L, dva metry na délku a dva až tři centimetry v průměru. Na rozdíl od tradičních zkamenělin, které jsou obvykle tvořeny pevnými pozůstatky těla, jde o tzv. stopovou fosilii prozrazující dřívější biologickou aktivitu na daném místě. Většinou jde o dutiny ve dřevě či kamenech se známkami prehistorického života.

„Těla červů se skládají převážně z měkkých tkání. Proto je náročné jejich pozůstatky objevit. Doupata, jež vytvářejí, jsou skutečně jediným záznamem o jejich životě. V našem případě můžeme konečně odhalit, jak se tato zvířata pod mořským dnem chovala a dodnes chovají," vysvětluje Ludvig Löwemark, vedoucí výzkumu a hlavní autor článku zveřejněném ve vědeckém časopise Scientific Reports.

Tchaj-wan prehistorický červ

Prapředek dnešních dravých červů Eunice aphroditois žil na východním pobřeží Asie dlouho předtím, než se Tchaj-wan vůbec zformoval. V té době byly okolní vody plné kořisti. Dokazuje to délka tunelu. „Předpokládáme, že pravěký lovec měřil 180 až 200 cm. Tělo měl ukryté v noře a ven mu trčela pouze tykadla. Takto schovaný útočil na ryby, jež dokázal překousnout napůl."

„Jakmile u dna zaznamenal pohyb, rychle vyskočil a oběť překvapil. Pak ji stáhl dolů," říká Löwemark. Právě tento „skok" se podepsal do struktury písku, jež se zachovala do dnešních dnů. Následná analýzy vzorků také odhalila zvýšenou koncentraci železa. To napovídá, že červ si noru zpevňoval hlenem.

„Chování dravých červů se může lišit. Nalezené doupě ale naznačuje, že pradávný tvor byl předkem dnešních červů obývající mělké vody, kteří loví stejným způsobem," dodává vědec. Nově nalezený druh vědci pojmenovali Pennichnus formosae. První část názvu znamená „stopu", „Formosae" je starý název pro Tchaj-wan.

Eunice aphroditois

Mořský predátor Eunice aphroditois, v angličtině pojmenovaný jako Bobbit worm, žije v tropických a subtropických mořích v Indo-pacifické oblasti. Dorůstá délky až tří metrů. Anglické pojmenování odkazuje na Američanku Lorenu Bobbit, která svému partnerovi uřízla penis. Červi byli také přirovnáni k příšerám z Hvězdných válek.

Mělo se za to, že Eunice aphroditois a jejich příbuzní žijí na planetě Zemi od pradávna. Tým profesora geověd Ludviga Löwemarka tuto hypotézu potvrdil. Nový nález navíc poskytuje vodítka o loveckém způsobu starověkých bezobratlých, což je velice vzácné.

