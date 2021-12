Nejabsurdnější rady, které dávali ve středověku těhotným ženám

Šťastný průběh porodu měly zaručit modlitby a amulety.

Foto: Profimedia.CZ

Známe to i z dnešní doby. Jen co se ženě objeví na těhotenském testu dvě čárky, valí se na ni rady ze všech stran. Ty základní jí sdělí lékaři, ty ostatní obstarají kamarádky, maminky, tchýně a diskusní fóra. Některá doporučení mohou znít nastávajícím maminkám zastarale až směšně. To však není nic proti tomu, co těhulky slýchaly ve středověku.