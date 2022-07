Podívejte se na zvláštní rentgen mumie těhotné Egypťanky. Zemřela vzácnou nemocí

Těhotná mumie zemřela na rakovinu nosohltanu

Foto: Zdroj: Warsaw Mummy Project

Ukázalo se, že první těhotná staroegyptská mumie na světě, která byla v roce 1826 převezena do Polska, zemřela na vzácnou formu rakoviny. Zjistili to vědci, kteří se výzkumem mumie zabývali. Ač se v současné době nejedná o jedinou těhotnou mumii, byla první. Tyto nálezy jsou navíc vždy vzrušující. 2000 let stará mumie ženy zemřela zřejmě na rakovinu nosohltanu v 28. týdnu těhotenství.