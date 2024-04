První den v tomto měsíci je sice spojován se žertíky, ale to neznamená, že ty nejkrutější vás nemohou potkat právě až v průběhu dubna. Osud vám připravil nepěkné chvíle, které vám obrátí život vzhůru nohama. Tedy pokud patříte k těmto dvěma znamením.

Apríl je za námi a většina lidí se po zbytek měsíce nemusí obávat žádných dalších nepříjemností. Podle astrologů se totiž smůla zaměří pouze na dvě znamení zvěrokruhu. Tito lidé by se měli připravit, že s jejich životem zamává úplná vichřice.

Beran (21. března – 20. dubna)

Pro Berany může být duben obdobím intenzivních začátků a nových impulsů, které doslova převrátí jejich život naruby. Vypadá to, jako když se na ně valí pomalu lavina. V mnoha oblastech svého života musí začít od začátku.

V tomto období mohou Berani najít konečně odvahu a energii k tomu, aby se postavili svým výzvám a překonali překážky. Zpočátku se sice bude situace zdát bezvýchodná, ale opak je pravdou a řešení se vždy najde.

Duben pro ně může znamenat start nového projektu, vztahu nebo životního směru, což přináší radikální změny a převratné události. Tito zrozenci mohou očekávat změny skutečně všude. Pozor, to, co vypadá tragicky, může být počátek něčeho úžasného.

Jejich odvaha a odhodlání jsou v dubnu silně aktivovány, což může vést k rozhodnutím, která změní jejich životní dráhu. Není vyloučeno, že se to stane dost nepříjemným způsobem, jakým je klasický vyhazov. Netruchlete a vyčkejte, co přijde dál.

Ve vašem životě je potřeba uvolnit prostor novým věcem, proto je nutné zbavit se starého a nefunkčního. Nepropadejte panice, protože to nejhorší, co vás potká, bude nakonec tím nejlepším, co vám život přinesl.

Štír (24. října – 22. listopadu)

Pro Štíry může být duben obdobím hlubokých transformací, které nemusí probíhat vždy příjemně. Mohou očekávat doslova emocionální převrat, který jim přinese novou perspektivu na jejich život.

Ty nejzásadnější změny někdy přijdou celkem rychle. Stačí se jen otevřít nové energii. V tomto období mohou Štíři procházet intenzivními vnitřními změnami, které ovlivňují jejich postoje a cíle.

Duben může pro ně znamenat období intenzivního sebereflexe a objevování skrytých emocí, což může vést k hlubokému osobnímu růstu. Bude potřeba si přiznat, co skutečně cítí, a pravděpodobně to povede k ukončení jejich vztahu.

Schopnost Štírů přežít temné a těžké situace je v dubnu hodně zkoušena a posilována. Jak se říká: „Co tě nezabije, to tě posílí.“ V tomto duchu bude probíhat celý duben. Tito zrozenci mohou očekávat dramatické a převratné změny ve svém životě.

