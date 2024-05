Představitel oblíbených pohádkových hrdinů je sice chlap jako hora, ale ve skutečnosti je slovenský herec křehká duše, která se úplně stáhla z uměleckého světa do ústraní. V posledních letech bojuje tento umělec s depresemi.

Chtěl k cirkusu

Talentovaný herec se narodil 1. května 1956 v Považské Bystrici, v tehdejším Československu. Jeho otec i strýc byli herci. Strýček Josef ztvárnil hlavní roli v oscarovém filmu Obchod na korze (1965). V dětství si náš neznámý přál být kolotočářem a cirkusákem.

Původně studoval střední strojnickou školu, ale dostal se na Vysokou školu múzických umění do Bratislavy. Dvacet let byl členem Činohry Slovenského národního divadla (od roku 1987 do roku 2009).

Tento všestranný umělec se věnoval nejen divadlu, ale i filmovému herectví a dabingu. Jedním z jeho prvních filmů byl dokumentární krátkometrážní snímek Milovat jeseň (1979).

Z pohádky do pohádky

Tento vysoký a sympatický herec si zahrál v mnoha pohádkách. Když vám prozradíme, že se objevil v Pohádce svatojánské noci, O statečném kováři nebo v pohádce Nebojsa, budete už více než tušit, o koho jde.

Právě v poslední zmiňované pohádce, kde si zahrál s kolegou Ondřejem Vetchým, ztvárnil hlavní roli. Ondřej Vetchý pak popsal setkání se svým kolegou jako osudové.

Vzniklo mezi nimi přátelství, kterého si herec velmi váží. V české verzi pohádky propůjčil hlavnímu představiteli hlas Zdeněk Podhůrský.

Nelehký soukromý život

Světla filmových placů i ta divadelní opustil herec před více než sedmi lety. Nedokázal se vyrovnat s rozvodem s manželkou Adrianou, se kterou má syna Jakuba.

Jednou z příčin rozpadu manželství byla údajně jeho neovladatelná žárlivost. Rozchod herce dostal do těžkých depresí. Okolí přestalo někdejšího odvážného hrdinu, který má pro strach uděláno, poznávat. Ze zábavného společníka a srandisty se stal smutný, depresemi sužovaný muž.

Známý bavič si musel přiznat závažný problém a vyhledat odbornou pomoc lékařů, aby se mohl zase postavit na nohy a vrátit do normálního života.

Nová naděje

S démony se herec úspěšně popral, díky své vnitřní síle povstal z popela jako pták Fénix. Život mu seslal druhou šanci, a tak se v roce 2002 se podruhé oženil s herečkou Lenkou Košickou.

Hercova povaha byla ale náročná i pro druhou manželku. Přes snahu a podporu svého okolí se jeho nálady střídaly nahoru a dolů. Těžce zvládal stres. Po 14 letech bohužel musel čelit i druhému rozvodu s manželkou Lenkou.

Talentovaným hercem, který se snaží ustát těžké životní zkoušky, není nikdo jiný než Ján Kroner mladší. Pokud jste poznali slavného Nebojsu, trefili jste se do černého. Herci můžeme společně popřát mnoho sil a lepší budoucnost.

