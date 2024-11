Externí autor 19. 11. 2024 clock 4 minuty

Víte, jaký by měl být váš tep v klidu a při zátěži? Pokud ne, měli byste zbystřit. Podle nejnovějších kardiologických doporučení může být právě tepová frekvence klíčovým ukazatelem vašeho zdraví.

Zatímco dříve se za normální považoval tep mezi 60 až 100 údery za minutu, nyní odborníci přicházejí s přesnějším vymezením. „Zdravé srdce netluče jako metronom. Je to živý orgán, který se dynamicky přizpůsobuje potřebám organismu,“ říká profesor John Smith z Harvardské univerzity. Pojďme se podívat, co přesně znamenají nová zjištění pro běžného člověka a proč by měl každý z nás věnovat svému tepu zvýšenou pozornost.

Klidová tepová frekvence: Co je normální?

„Pro většinu zdravých dospělých je optimální klidová tepová frekvence mezi 55 a 85 údery za minutu,“ vysvětluje lékařka Maria Rodriguez. „Ale pozor – co je normální pro jednoho, nemusí být normální pro druhého. Každý člověk je jedinečný a jeho tepová frekvence může být ovlivněna mnoha faktory.“

Vrcholoví sportovci mohou mít klidový tep dokonce kolem 40 úderů za minutu. „To je však extrémní případ a pro běžného člověka by tak nízká hodnota byla alarmující,“ varuje kardiolog Peter Williams z Londýnské kardiologické kliniky. „Pokud zaznamenáte takto nízké hodnoty a nejste profesionální sportovec, určitě navštivte lékaře.“

Faktory ovlivňující srdeční tep

Odborníci identifikovali několik klíčových faktorů, které mohou výrazně ovlivnit tepovou frekvenci:

Mezi psychickými jsou například stres a úzkost, větší emocionální vypětí, deprese a podepisuje se na ní samozřejmě i kvalita spánku.

Fyzickými faktory jsou pak například hormonální změny, užívané léky, úroveň fyzické aktivity, hydratace organismu a dokonce i denní doba, okolní teplota či nadmořská výška, ve které se právě pohybujeme. „Často si neuvědomujeme, jak významně může například dehydratace ovlivnit naši tepovou frekvenci,“ upozorňují lékaři. Podle nich může nedostatek tekutin způsobit zvýšení tepové frekvence až o 10-15 úderů za minutu.

Jak správně měřit tep?

Nejlepší čas pro měření klidového tepu je ráno, ještě před tím, než vstanete z postele. Postup měření je jednoduchý:

1. Přiložte ukazováček a prostředníček na zápěstí pod palcovou hranou

2. Počítejte údery po dobu 15 sekund

3. Výsledek vynásobte čtyřmi

„Důležité je měřit tep pravidelně a vést si záznamy. Jen tak můžete odhalit případné abnormality nebo dlouhodobé trendy,“ radí lékaři.

Moderní technologie pro měření tepu

Také současné chytré hodinky a fitness náramky dokáží měřit tep velmi přesně. „Některé modely dokonce umí detekovat nepravidelnosti rytmu a včas varovat před možnými problémy,“ říká technologický expert Thomas Berg.

Podle odborníků by pak měli zpozornět lidé, jejichž:

- klidový tep je trvale nad 90 úderů za minutu

- tep v klidu klesá pod 50 úderů za minutu (pokud nejsou vrcholoví sportovci)

- tep je nepravidelný nebo vynechává

- dochází k náhlým změnám obvyklé tepové frekvence

objevují se závratě nebo dušnost spojené se změnami tepu

Jiné projevy mohou být u rizikových skupin – například těhotných žen či seniorů. „U těhotných žen je normální mírné zvýšení klidové tepové frekvence,“ vysvětluje Maria Garcia z Barcelonské univerzitní nemocnice. „Obvykle pozorujeme nárůst o 10-15 úderů za minutu.“

Maximální tepová frekvence a cvičení

Pravidelné cvičení může výrazně zlepšit kondici srdce. Studie ukazují, že lidé s dobrou aerobní kapacitou mají nižší riziko infarktu a úmrtí a pravidelný pohyb může dokonce zlepšit kognitivní funkce.

Pro výpočet maximální tepové frekvence při cvičení používáme jednoduchý vzorec: 220 minus váš věk. Při cvičení by se pak intenzita měla pohybovat mezi 50-80 % této hodnoty, v maximální zátěži je vhodné cvičit pouze krátké intervaly.

„Už třicet minut střední intenzity cvičení denně může významně snížit riziko kardiovaskulárních onemocnění,“ dodávají lékaři.

Zdroj: www.actualno.com