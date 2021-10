Terakotovou armádu střežily děsivé pasti. Kdo chtěl krást v hrobce, zemřel zle

Terakotová armáda

Do hrobky čínského císaře Čchin Š’-chuang-tiho dodnes nikdo nevstoupil. Archeologové přitom tuší, že se zde ukrývá mnohem více pokladů, než jaké vydalo pohřebiště faraona Tutanchamona. Průzkum hrobky je zatím nemožný hned ze dvou důvodů.

Historickou zajímavostí je, že císaři Čchin Š'-chuang-timu (258-210 př. n. l.) nekolovala v žilách pravá císařská krev. Jeho otcem byl bohatý obchodník Lü Pu-wej, který pomohl korunnímu princi státu Čchin ze zajetí. V pohádkách by se takový budoucí panovník odvěčil polovinou království a krásnou dcerou, ale v tomto případě to bylo jinak. Princ se zakoukal do Lü Pu-wejovy těhotné manželky a přebral mu ji výměnou za slib, že jejího syna učiní svým nástupcem.

Zabit vlastními lékaři

Tak se narodil Čchin Š’-chuang-ti, jenž se po smrti adoptivního otce stal mocným a nesmlouvavým vladařem. Sjednotil Čínu i s její měnou a písmem, začal stavět Čínskou zeď a nashromáždil obrovské bohatství (geny pravého otce-obchodníka se zjevně nezapřely). Zároveň se ale také s nikým nepáral, odpůrce popravoval jako na běžícím pásu a nechal uvěznit i svou matku a biologického otce, protože se mu pravda o svém početí vůbec nezamlouvala.

Císař Čchin Š’-chuang-tiZdroj: Profimedia.CZ

Legenda praví, že Čchin Š’-chuang-ti toužil po nesmrtelnosti. Lékaři mu v dobré víře namíchali koktejl obsahující notnou dávku rtuti, která se po staletí používala jako zázračný lék. Kvůli tomuto nedopatření císař zemřel ve věku pouhých 48 let.

V té době už byla jeho hrobka téměř hotova a všichni dělníci, kteří na její stavbě pracovali, v ní byli pohřbeni zaživa, aby nikomu nemohli prozradit cestu k pokladům. Kdo by se o její nalezení pokusil, musel by projít labyrintem plným nástrah. V pohřebním komplexu se prý skrývají propadliště, příkopy naplněné rtutí a mechanismy vystřelující na nezvané návštěvníky ostré šípy. Indiana Jones by tudy možná zvládl projít, ale obyčejný smrtelník si na to hned tak netroufne.

Terakotová armáda jako živá

Zloděje v minulosti odrazovala už jen armáda více než 7000 bojovníků vymodelovaná z keramické hmoty. Unikátní sochy lučištníků, vozatajů, jezdců i koní pózovaly asi kilometr od hrobky a časem je zasypal prach a hlína. Archeologové je odkryli teprve v 70. letech minulého století a ihned toho litovali; v kontaktu se vzduchem totiž ze soch během desítek minut zmizely barvy, díky kterým terakotoví vojáci vypadali jako živí.

Zdroj: Youtube

Na sochách je nejpodivnější, že mezi nimi nenajdete dvě stejné. Liší se nejen výrazy v obličeji, ale i takovými detaily, jako jsou čáry v dlani. Pro vědce jde o jeden ze světových divů, na kterém je pořád co zkoumat. Nejzáhadnější ale zůstává dosud neotevřená císařova hrobka. Přístup je všem zájemcům zapovězen nejen z důvodu možných pastí, ale také z obavy před znehodnocením cenností, do dnešního dne chráněných před přívodem vzduchu. Co kdyby vzácné poklady utrpěly stejnou újmu jako barvy na terakotových bojovnících?

Čeká se tedy na technologii, která podobné zkáze zabrání. Vědci tak zatím mohou hrobku jen "oťukávat" s pomocí radarů. Díky tomu už například zjistili, že se v podzemním komplexu nachází obrovské množství rtuti. O pokladech ale máme dosud jen zprávy ze starodávných spisů.

Zdroje: www.stoplusjednicka.cz, www.novinky.cz, cs.wikipedia.org