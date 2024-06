Externí autor 19. 6. 2024 clock 3 minuty gallery

Když v nekonečném seriálu Ulice zemřela Ukrajinka Světlana, strhla se lavina se zprávami, aby scenáristé postavu okamžitě vrátili. Jelikož ale zemřela, nebylo to tak úplně možné. Světlana totiž není Čestmír Mázl, který přežil i vlastní smrt a je z něj tedy něco jako Chuck Norris mezi doktory.

Herečka Tereza Bebarová dost možná také zažila smrt, ale jen tu klinickou, a sice v okamžik, kdy se dozvěděla, že v seriálu končí. Podle jejích slov o tom totiž věděli všichni, až na ní. Detail. Samotná Bebarová přitom chtěla v nekonečném seriálu „zestárnout“.

„Ale tím, že jsem měla druhé dítě a už jsem nebyla tak časově flexibilní, tak se mnou produkce ukončila spolupráci a vymysleli smrt Světlany. K mé nelibosti, protože jsem tam opravdu chtěla zestárnout. Bylo mi to líto. Nebo spíš způsob, jakým mi to bylo oznámeno. Že to všichni věděli, jen já ne. Ale dnes děkuju za ten vyhazov, protože bych jinak neudělala svůj pořad,“ prozradila v rozhlasovém pořadu Terezy Kostkové Blízká setkání.

Herečce odchod ze seriálu pomohl. Rozjela vlastní projekty, a navíc v podstatě ihned našla uplatnění na „protějším kopci“, a to na Kavčích horách v České televizi, kde už několik let po sobě společně s kolegou Václavem Koptou moderují oblíbený amatérský pořad o pečení Peče celá země.

Smrt Světlany odstartovala nové projekty

Samozřejmě patnáct let působení v seriálu nemůže z člověka (ani herce) jen tak vyprchat, a tak i Bebarová smrt Světlany „oplakala“. Smutek ji ale netrápil dlouho, naplno se vrhla do nové práce a taky nového projektu, který má s kolegou a nyní již i kamarádem Josefem Maršálkem, s názvem Čas na sebe.

Čas na sebe vznikl za doby pandemie, kdy Bebarová pocítila stesk po natáčení a pečení celkově. „Dohromady nás svedlo osobní setkání při natáčení Peče celá země a následně covid, kdy nám bylo s manželem líto, že už se v televizi nepeče, scházelo nám to a tenkrát se navíc všechno zavřelo. My jsme Pepu poprosili, že bychom udělali pořad o pečení a takový lifestyle, takže od té doby je projekt Čas na tebe na světě,“ promluvila o svém srdcovém projektu Bebarová.

Tento pořad se natáčí u ní doma, v malebném domku za Prahou v prostorách bývalého obývacího pokoje. Bebarová zde žije se svým partnerem Ivo Kotmelem a jejich dětmi. „Jedná se o velmi jednoduchý dům, je to v podstatě krychle, kterou partneři doplnili o modré okenice. Když vysuneme modrobílou markýzu, připadáme si jako na řeckém ostrově Santorini. Díky markýze můžeme sedět na terase, i když venku prší,” pochvaluje si hnízdečko herečka a moderátorka.

Gastronadšenkyně Tereza Bebarová

V rámci gastra to není ale jen Peče celá země a Čas na sebe, kde se Tereza Bebarová nyní pohybuje. Stala se také kmotrou mnoha kuchařek s názvy Naše kuchařka, Naše moučníky a Naše kuchařka 2, které vyšly pod serverem Toprecepty.cz.

„Jsem nadšená, že je tam strašně moc receptů, a protože mám knížky doma jen krátce, ještě jsem nic neuvařila, ale myslím si, že brzy dojde na nějaký počin, a těším se na něj,“ cituje slova herečky a kmotry web extra.cz.

V současné době Česká televize vyhlásila casting na novou řadu pořadu Peče celá země, takže Bebarová se o práci ani do budoucna bát nemusí.

Zdroje: idnes.cz, dvojka.rozhlas.cz, extra.cz