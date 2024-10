Externí autor 1. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Tato oblíbená česká herečka neměla lehké dětství. Ačkoliv měla oba dva rodiče slavné a na první dobrou by se mohlo zdát, že je to přímo sen, opak byl pravdou. S matkou skoro nevyrůstala, a tak se upnula na svoji tetu. Otec se později zastřelil. Poznáte, kdo je na fotografii?

Sotva se holčička narodila, její náhradní maminkou se pro ni stala její teta. Bylo jí pouhých šest týdnů a tento stav v podstatě fungoval až do doby než holčička začala chodit na základní školu.

Celé to bylo způsobené tím, že její maminka měla zrovna slibně rozjetou hereckou kariéru, a tak zkrátka šlo dítě na druhou kolej. Dnes již dospělá herečka ovšem své matce nic nevyčítá. Alespoň tedy co se onoho pracovního nasazení týká. Ohledně rodinné stránky zas až takové pochopení neměla.

Profesně ji pochopila, lidsky ne

„Profesně jsem to pochopila, z lidského úhlu ne. Já jsem práci vždycky podřizovala rodině. Mámě ale nic nevyčítám. Nikdy jsem kvůli tomu nebyla nijak zahořklá,“ prozradila už kdysi v rozhovoru pro Český rozhlas Plzeň.

Když holčička byla na základní škole, její maminka si ji konečně vzala zpět k sobě. Nicméně nebyla to kompletní rodina, herečka si v tu dobu prožívala románek se svým kolegou, se kterým se seznámila na natáčení, a tak se dívenka stěhovala k matčině milenci.

Když dnes dívenka z úvodní fotky vzpomíná na své dětství, nemůže zapřít, že ji přístup její matky poněkud zklamal. Sama má totiž hodnoty uspořádané úplně jinak.

„Asi jsem potřebovala určitou stabilitu, kterou jsem v dětství nikdy neměla, kromě té neuvěřitelně harmonické doby od svých šesti týdnů do šesti let, kdy jsem bydlela u nejstarší máminy sestry a jejího muže s jejich dětmi. Pro mě je stabilita a rodina ohromně důležitá,“ popisuje svůj postoj a nastavení priorit.

Její otec si vzal život dobrovolně

Stejně jako její maminka, i tatínek byl herec, a to neméně populární. Svůj život ukončil dobrovolně, zastřelil se ve své roubence. Na otce má ovšem herečka jen ty nejlepší vzpomínky. V posledních letech jeho života s ním dokonce jezdila po besedách, kde se díky jeho vyprávění dozvěděla věci, které o něm ani ona sama netušila.

„Málokdo například věděl, že tatínek byl vynikající tenista a přátelil se s legendárním Karlem Koželuhem, díky kterému dokonce dostal před válkou nabídku odjet do Ameriky trénovat Fordovy děti. Tatínek ale naštěstí odmítl, takže zaplať pánbůh za to, jinak bych se možná ani nenarodila,” zavzpomínala na otce v rozhovoru pro iDNES.cz.

Slavní rodiče jí do práce nemluvili

Navzdory tomu, že její otec byl váženým a uznávaným hercem, své dceři do řemesla nikdy nekecal. „Spíš mi dával lidské rady. Abych byla pokorná, slušná, abych pozdravila. A naučil mě, abych se, když někam přijdu, vždycky představila. To dělám pořád. Mladým to dneska chybí, to mi trochu vadí,” říká herečka, kterou jste kromě četných filmů a divadelních jevišť mohli vidět také v nekonečném seriálu TV Nova Ulice.

Ačkoliv měla dětství takové, jaké měla, dnes se herečka, která o své mamince sepsala knihu, pozastavuje spíše nad zájmem médií o matčino zdraví než o její zářnou a bohatou kariéru.

Nyní už je více než jasné, že řeč je o Tereze Brodské, která je dcerou slavného páru Jany Brejchové a Vlastimila Brodského.

