Externí autor 24. 11. 2023 7:06 clock 3 minuty

V podstatě od svého narození byla předurčena k tomu být slavná. Narodila se totiž rodičům, kteří v té době patřili mezi naše největší filmové hvězdy. Poznáváte, která česká herečka je zvěčněna na fotce?

Narodila se v roce 1968 v Praze do rodiny herců. Již tehdy slavní rodiče však nechtěli, aby dcera kráčela v jejich šlépějích, a snažili se jí herectví zprotivit tím, že ji brávali s sebou do divadla. Doufali, že ji neustálé sezení a čekání snad od hraní odradí. Jenže se stal naprostý opak. Mladou dívenku totiž herectví zcela uchvátilo. Možná i proto se před kamerou objevila poprvé v pouhých 4 letech.

První krok k herectví

Její filmová kariéra začala rolí ve filmu Slečna Golem, který režíroval Jaroslav Balík. Následovaly role v dětských filmech jako Kočičí princ a Ať žijí duchové. Ve filmu Vlastně se nic nestalo si zahrála po boku své matky, což byl pro ni významný moment.

Dětství bez rodičů

Přestože herečka na své dětství ráda vzpomíná, mnohým by mohlo připadat poněkud smutné. Ikona českého filmu totiž v několika rozhovorech prozradila, že coby malá holčička se svými rodiči moc času netrávila. Ti byli totiž velmi časově vytížení, a tak se o herečku až do jejích 12 let starala převážně sestra její matky Blanka. „Blanka mne přebalovala, krmila, byla u mých prvních slov, prvních krůčků, hrála si se mnou. Stala jsem se členem její rodiny. Milovala jsem je a oni mě – a možná mně i někdy nadržovali, přestože měli své dvě vlastní děti. Ale já jsem je brala jako vlastní, úžasné sourozence a oni mě jako malou sestřičku,” napsala před časem hvězda na svém Instagramu.

Matce ale nikdy její rozhodnutí nevyčítala, byť přiznala, že stále nedokáže vstřebat to, že pro ni byla až na druhém místě. Hned za prací. „Profesně jsem to pochopila, z lidského úhlu ne. Já jsem práci vždycky podřizovala rodině. Mámě ale nic nevyčítám. Nikdy jsem kvůli tomu nebyla nijak zahořká,” uvedla herečka v jednom z rozhovorů.

Televizní úspěchy a Zlatý lev

Herečka se stala známou tváří nejen ve filmech, ale také v televizních seriálech. Významným milníkem v její kariéře bylo získání Českého lva za vedlejší roli ve filmu Má je pomsta. Přestože byla veřejně známou osobností, vyhýbala se společenským událostem a upřednostňovala soukromí.

Hvězda seriálů

Známá je především z filmu Konec básníků v Čechách a také z televizního seriálu Ulice, ve kterém se objevovala několik dlouhých let. Ztvárnila také hlavní roli v oblíbeném seriálu Dokonalý svět, kde hrála společně například s Jitkou Čvančarovou anebo se Sašou Rašilovem.

A o koho se tedy jedná? Kdo je vyobrazen na staré fotografii? Je to herečka Tereza Brodská. Jejími rodiči jsou Jana Brejchová a Vlastimil Brodský.

close info Profimedia zoom_in Tereza Brodská patří k nejznámějším českým herečkám

Zdroje: csfd.cz, plzen.rozhlas.cz, wikipedia.org