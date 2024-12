Externí autor 3. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Tereza Brodská je již roky šťastně zadaná. Její partner se ale po jejím boku neukazuje moc často, a tak si možná někteří fanoušci vůbec neuvědomují, že vlastně existuje. Herečka je ale nejspíš ženou snů mnoha mužů. Ten její má totiž přísný zákaz dotknout se například prachovky nebo vysavače.

Tereza Brodská je sice již téměř třicet let vdaná, jejího muže ale vidí veřejnost jen málokdy. Do společnosti spolu totiž téměř nechodí. Po boku umělkyně již desítky let žije fotograf Herbert Slavík.

Pár má spolu dospělého syna Samuela, který z nich už udělal prarodiče. Díky němu a jeho partnerce se tak mohou radovat z vnučky Luisy.

O tomto manželském páru není známo, že by mezi nimi vůbec kdy proběhla nějaká hlubší krize. Zda je u nich všechno zalité sluncem, nebo jsou zkrátka jen diskrétní, pochopitelně vědí jen oni dva, ale v každém případě působí jako velmi harmonická dvojice, jakých v českém showbyznysu příliš mnoho nenajdeme.

S Herbertem jim to stále klape

Že jim to ale stále klape, potvrdila Tereza Brodská otevřeně. „Uteklo to hrozně rychle a pořád je to cajk. Za ty roky se už dobře známe, a tak není důvod něco předstírat nebo si něco zbytečně nalhávat,” uvedla pro Blesk.cz.

„Často si pustíme film, jedeme spolu na dovolenou, máme si pořád o čem povídat a společný čas si užíváme. Je to hodně o vzájemné toleranci, respektu a úctě vůči tomu druhému,” prozradila pro ŽivotvČesku.cz, jak to v jejich vztahu chodí.

“Nejdůležitější pro mě je, aby nám bylo s manželem hezky a těšili jsme se na sebe,” dodala.

Manžel má zákaz přibližovat se k vysavači

V dnešní době je velmi diskutovaným tématem rozdělení domácích prací v soužití muže a ženy. Velká část mužů se již dnes úklidu dávno neštítí, vědí, kde mají doma utěrku nebo třeba mop, u Terezy Brodské ale stále vládnou staré pořádky.

Než ji však v duchu politujete, ještě s tím chvíli počkejte. Herečce prý totiž toto dělení rolí plně vyhovuje.

Jak na sebe práskla v talk show 7 Pádů Honzy Dědka, představa, že její manžel doma drhne podlahu nebo vysává, se jí ani trochu nezamlouvá. Proto jsou veškeré domácí práce pod její taktovkou.

Ve vztahu je ráda submisivní

„Chlap by podle mě neměl luxovat a mýt nádobí. Nejsem feministicky založená, jsem spíš japonská žena. Chlap je chlap. Vidět Herberta, jak žehlí… nevím. To je dehonestující, asexuální. Nebo když chlap luxuje, je to trapné. Opravdu,” prohlásila herečka před časem a řadu dalších žen na sociálních sítích tím tehdy vytočila.

Stále si ale stojí za tím, že jí takové uspořádání domácnosti naplňuje spokojeností. Kromě toho je prý také ráda, když je hlavou rodiny skutečně muž.

„Až ke stáru jsem pochopila, že je výborné být ve vztahu submisivní. To znamená, že na všechno přistoupíš. Na jakýkoliv návrh. Je to hrozně pohodlné,” šokovala umělkyně.

Zdroje: Prima Ženy , Blesk.cz , ŽivotvČesku.cz