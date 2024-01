Proslavila se rolí v Láskách mezi kapkami deště Karla Kachyni v roce 1979. V té době už však s filmem a divadlem měla bohaté zkušenosti. Byla totiž nejen talentovanou baletkou, ale také byla neuvěřitelně půvabná. Krásná je Tereza Herz Pokorná i dnes v třiašedesáti letech.

„To, že jsem i ve dvaceti letech vypadala jako dítě, mě trápilo. I přestože jsem díky tomu mohla budovat kariéru,” přiznala Tereza v rozhovoru pro Český rozhlas. Právě její éterický vzhled jí přinesl desítky rolí víl a princezen v oblíbených českých pohádkách, jako je například Bílá kočička nebo O nosaté čarodějnici.

Po absolutoriu na taneční konzervatoři dostala nabídku do Národního divadla. Tu však odmítla a usadila se v Laterně magice, kde jako sólistka baletu působila šest let. Z prken, co znamenají svět, se často přesouvala do filmových ateliérů. Ročně natočila až šest snímků, z nichž jeden se jí stal osudným.

Princezna Tereza

Psal se rok 1985, kdy dvaadvacetiletá Tereza získala roli do filmu Galoše šťastia Juraje Herze. Režisérovi ihned padla do oka. „Já jsem si jeho nadbíhání ale vůbec nevšimla, upozornila mě až Jana Brejchová,” směje se herečka. Když se však s více než o čtvrt století starším umělcem začala bavit, uvědomila si, že ji nepovažuje za naivní blondýnku, jako její kolegové. „Viděl ve mě člověka, kterým jsem se cítila být,” přiznává.

Zdroj: Youtube

O dva roky později se konala svatba. Manželé se zároveň rozhodli, že emigrují do Mnichova. „Byl to Jurajův velký sen. Chtěl, aby se naše dcera narodila ve svobodné zemi,” vysvětluje Tereza. Ze dne na den tak opustila svou slibnou kariéru i rodiče, sbalila kufry a vydala se do neznáma. Jazyk se naučila za tři měsíce.

V Německu pracovala jako manželova asistentka a choreografka. Zároveň se starala o dceru Annelii. Po sametové revoluci působila střídavě v Německu a Československu. V roce 1993 si zahrála v Herzově filmu Hloupá Augustina. Za hlavní roli získala Bavorskou státní cenu.

Úspěch za úspěchem

Pár se nakonec opět přesunul do Česka. Tereza však hereckou kariéru již pověsila na hřebík. Založila uměleckou galerii, začala sama režírovat, moderovala v Českém rozhlase a psala filmové kritiky. V roce 2011 se rozhodla, že se s Jurajem Herzem rozvede. „Začali nás zajímat jiné věci. Juraj byl například militantní ateista, mě však vždy fascinovaly věci mezi nebem a zemí,” řekla v rozhovoru pro časopis Ona Dnes.

close info Profimedia.cz zoom_in Tereza Herz Pokorná

Poté se seznámila s textařem Karla Gotta Rosťou Černým. „Prožili jsme velkou lásku a zažili spoustu zázraků,“ svěřila se. Nyní je bývalé baletce a herečce třiašedesát let. Vypadá však na čtyřicet. Pyšní se hladkou pletí a zářivým úsměvěm.

Zdroje: www.celebwiki.blesk.cz, www.csfd.cz, www.cs.wikipedia.org, www.ahaonline.cz, www.mujrozhlas.cz, www.idnes.cz