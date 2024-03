Hudební hvězdička Tereza Kerndlová své fanoušky překvapila i naprosto zaskočila, když se loni stáhla z hudební scény a zmizela do Španělska. Nicméně, jejich přízeň si udržuje na sociálních sítí svými fotkami „v plavkách“. Poslala jim i vzkaz, který u nich vzbudil obavy i dohady. Slíbila ale návrat…

Hudební hvězdička

Tereza Kerndlová (*6. října 1986) v hudebním prostředí vyrůstala. Její otec je známý jazzový a swingový zpěvák Laďa Kerndl. Svou dráhu zpěvačky začala před více než dvaceti lety v dívčí kapele Black Milk, kterou založila spolu s Terezou Černochovou, dcerou Karla Černocha a Helenou Zeťovou. Už rok po jejím založení holky vydaly úspěšné album Modrej dým. Další úspěch si připsaly v podobě Českého slavíka, kterého získaly jako Objev roku (2002). Následující rok potěšily své příznivce neméně zdařilým albem Sedmkrát. Navzdory tomu se jejich kapela zakrátko rozpadla a zpěvačky si šly dál svou vlastní cestou.

Tereza se dala na sólovou dráhu. I na ní byla úspěšná. Vydávala singly, CD i DVD, reprezentovala Česko v mezinárodních soutěžích. V roce 2008 zvítězila v televizní soutěži Eurosong.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Vítězka pěvecké soutěže v roce 2008

Zpívání koníčkem?

K osobnímu životu Terezy, a vlastně i hudební kariéře, se musíme vrátit o pár let zpět. V roce 2004 se seznámila při křtu kalendáře módního návrháře Josefa Klíra s majitelem několika kadeřnických salónů v Praze, René Mayerem (*1970), který se stal nejen jejím partnerem, ale i manažerem. Otextoval také některé z jejich písní a zrežíroval pár zpěvaččiných videoklipů. Vzali se v roce 2013 v Las Vegas. Brněnská rodačka s manželem sňatek oslavili velkolepou „moravskou veselkou“ s hojností jídla a slivovice doma.

Spolu s ním a zpěvaččinou maminkou Miladou si v roce 2009 vzali bankovní úvěr a založili společnost TEMIRÉ na provozování fotovoltaických elektráren. Za necelých deset let už byli v černých číslech a jejich čistý roční zisk čítal miliony. Své podnikání úspěšně rozšířili i do oblasti nemovitostí. Proslýchalo se, že Tereza zpívá už jen pro radost – nejen svému publiku, ale hlavně sobě.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Tereza se svým manželem, 2021

Pláž místo podia

Na svých koncertech ji rozdávala ještě v roce 2018, téhož roku vydala album S tebou. V roce 2020 poslala svým fanouškům videoklip s krásnou písničkou Jméno ze španělského přímořského letoviska Marbella.Tam, jak k němu uvedla, byla „nedobrovolně i dobrovolně“ uvězněna se svým manželem v době pandemie. Mikrofon na podiu si vzala do ruky jako host hudebních akcí v roce 2022 a oznámila, že chystá nové album.

Loni na sociálních sítích nečekaně „od moře“ oznámila, že až do roku 2025 ruší své koncerty a dává „pauzu“…

close info Archiv zpěvačky / Instagram zoom_in Tereza si užívá slunného Španělska

Tím samozřejmě rozvířila vlnu různých dohadů. Po sňatku s Reném na otázky medií ohledně plánů založit rodinu odpovídala, že „dítě není na pořadu dne,“ protože se podílela na výchově jeho syna Patrika, kterého má z prvního manželství.

Vyvstaly tak otázky, zda přeci jen naplánuje stát se maminkou, či už dokonce není těhotná. Ty však vyvrátila svými fotkami, které zveřejňuje ze sluncem zalitého města Estapona na jihu Španělska, kde si spolu s manželem koupili vilku. Její dokonalá postava, kterou by se mohla chlubit nejedna modelka nenaznačují, že by se jí bříško kulatilo.

Fanoušci také vyjádřili obavy o její zdraví. Před pěti lety totiž podstoupila operaci děložního čípku, aby předešla možnému rakovinovému bujení. Její otec i matka rakovinu prodělali, ač se s ní úspěšně poprali, zpěvačka tak má k této zákeřné chorobě rodinné dispozice. Ale vzkázala jim, ať si nedělají starosti, že si prostě chce dát pauzu, ať za tím nic jiného nehledají.

„Nejsem nemocná a album, které jsem slíbila, dokončuji. Co je pravým důvodem mé delší pauzy si nechám sama se svým manželem pro sebe. Těším se na vás v roce 2025 a doufám, že to pochopíte…“ uvedla sociálních sítích. Fotky, které zveřejňuje ukazují, že si své pauzičky v paprscích slunce užívá, ať je její důvod jakýkoli. A kdyby svůj slib vrátit se příští rok nemohla splnit, protože by se stala maminkou, své fanoušky zcela jistě neztratí.

close info Archiv zpěvačky / Instagram zoom_in Tereza posílá pozdrav ze španělského pobřeží

