Málokdo by řekl, že herečka a moderátorka Tereza Kostková letos oslaví už osmačtyřicáté narozeniny. Tereza vypadá chvilku před padesátkou výborně. Když Kostková zveřejnila fotku z mládí, není divu, že stále vypadá skvěle. Krásná je zkrátka celý život.

Tereza Kostková je krásná žena, o tom není žádných pochyb. S věkem ale přibývají nejen vrásky fyzické, ale i ty na duši. Ne každý se s tím dokáže vyrovnat, to ovšem neplatí o Kostkové. Se svými vráskami se smířila, a dokonce o nich prohlásila, že je má ráda.

„Celé ženské pokolení v mé rodině nikdy nepřičichlo, a asi už ani nepřičichne, k plastickým operacím a extrémním zákrokům na obličeji. Myslím si, že díky těmto ženám umím stárnout, mám vrásky, mám je ráda, vím, kde vznikly, co mi nesou, čeho jsou vzpomínkou,” prozradila v rozhovoru pro web zeny.iprima.cz.

Půvab má tahle herečka a moderátorka v genech, které se rozhodně nezapřou. Její babička byla Španělka, která se přestěhovala do Francie a kombinace těchto dvou národů dává dobrý základ pro to mít smysl a cit pro líčení i módu. Jak říká sama Kostková, její maminka i babička neměly sice přebytek peněz, ale z ničeho dokázaly doslova vymyslet zázraky.

„Řekla bych, že jsem se nejvíce naučila hlavně od mé babičky a maminky. Ty si v sobě vždycky nesly jižansko-západní vliv té lehké elegance, šarmu, umění vytvořit i ze second handu Pařížskou. Ony neměly peníze na luxusní oblečení, ale luxus měly v sobě. Smysl pro eleganci se ke mně přenesl hlavně díky mamince a babičce,” pěje ódu na své příbuzenstvo.

Recept na věčnou krásu má od babičky

Zároveň dodává, že i ona se musela naučit, jak s make-upem zacházet. Měla období, kdy ho nosila zbytečně moc, ale pak zjistila, že kolikrát stačí jen řasenka v kombinaci s výraznou rtěnkou a nebo naopak výraznější líčení na očích a zbytek obličeje nechat bez úprav. Méně je zkrátka někdy více.

Recept na věčné mládí je podle ní přitom jednoduchý. Nedá dopustit na různé oleje, a to jak v jídle, tak při péči o pleť. „Babička vždy na všechno používala olivový olej, nakapala si ho na bagetu s rajčaty a česnekem, natřela si s ním obličej, ruce a vlasy. Oleje mi v životě tak nějak zůstaly, ráda je používám. Od léčebných olejů, aromatických až po ty pleťové,” pochvaluje si know-how své babičky a dodává, že je nesmírně důležité se také pečlivě odličovat.

Stárnutí je pro mnohé herečky o to těžší, že když přesáhnou určitý věk, kvůli vráskám začínají přicházet o role. Ani toto ale pro Kostkovou neplatí. Skáče z role do role, ať už v seriálech nebo filmech, a jak sama říká, kdyby už nebylo zbytí, pořád je tu divadlo. „Divadlo omlazuje, ono opravdu ubírá deset let, takže v pětapadesáti můžete hrát pětačtyřicetileté ženy,” nebojí se o nedostatek práce sympatická herečka.

Jako influencerka se necítí

Kostková také přidává pravidelně věci na své sociální sítě, což ji definitivně vyřazuje ze „starého železa“. Instagram má jako nástěnku, kam dává věci, které chce se svými sledujícími sdílet. Zároveň, protože pracuje jako moderátorka, ukazuje lidem, co vše si můžou poslechnout a podporuje tak projekty, které má ráda. Za influencerku se ale nepovažuje.

„Je pravda, že mám smlouvu s jednou módní značkou, dávám na Instagram dvakrát do měsíce pár fotek v jejím oblečení, které si pak můžu nechat. Uznáte tedy, že influencerstvím bych se asi neuživila. Je pár věcí, kterým na svém sociálním účtu ráda pomůžu, ale chtít za to nějaké peníze by mi přišlo nehorázné,” uvedla v rozhovoru pro novinky.cz.

Dnes má Tereza Kostková na Instagramu 114 tisíc sledujících. Kromě své práce na Českém rozhlase Dvojce zde sdílí i obyčejné momenty ze svého života. K tomu patří i nostalgické vzpomínky na dětství a mládí. Když tedy jednou přidala fotku, kde je zachycena chvilku před tím, než otěhotněla, fanoušci nešetřili pochvalnými komentáři.

„No, když maminka byla v mládi taková krásná žena není se co divit, že paní Tereza krásu získala po mamince, když člověk rozklikne internet najde i odvážnější fotky které byly použity pro kalendář. Zajímavé je že než vznikne kalendář, už fotky zná celý svět. Jenže krásné ženy to mají těžké, očekává se, že budou pořád!” napsal jeden z nich.

Uznejte sami, že Tereza Kostková doopravdy s přibývajícím věkem na půvabu rozhodně netratí.

